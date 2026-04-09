Búsqueda de petróleo suma más jugadores en Uruguay: QatarEnergy y Chevron se asocian con Shell

La búsqueda de hidrocarburos en Uruguay sigue sumando nuevos jugadores interesados, que se incorporan como socios a contratos ya vigentes mediante la vía del farm-in .

En los últimos días, la estatal QatarEnergy se incorporó como socio inversor de Shell en los bloques offshore 2 y 7 , cuyos acuerdos ya fueron formalizados, según dijo a El Observador el gerente de Transición Energética de Ancap, Santiago Ferro.

Próximamente, también se sumará al bloque 4 , donde compartirá participación con Shell y APA (ex Apache).

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Este modelo es característico de la compañía qatarí, que suele actuar como socio financiero , aportando capital sin asumir la ejecución operativa de los proyectos.

Además, Chevron se incorporó también al bloque 7 como socio no operador de Shell.

Estructura de las participaciones:

Bloque OFF-2: Shell mantiene el 70% y la operación; QatarEnergy ingresa con el 30% .

Shell mantiene el y la operación; QatarEnergy ingresa con el . Bloque OFF-7: Shell conserva el 40% , mientras que Chevron –ingresó recientemente– y QatarEnergy poseen un 30% cada una como socios no operadores.

Shell conserva el , mientras que Chevron –ingresó recientemente– y QatarEnergy poseen un cada una como socios no operadores. Bloque OFF-4: QatarEnergy tendría el 18%.

En estas áreas se están realizando estudios técnicos para determinar la presencia de hidrocarburos en el mar. El trabajo consiste en analizar la geología de la zona y evaluar los recursos potenciales mediante el uso de modelos 3D y tecnología avanzada de medición.

Para esto, se ha realizado una inversión millonaria en la compra de datos técnicos y se llevan adelante tareas de procesamiento de imágenes del subsuelo para identificar con precisión las mejores oportunidades de exploración.

La importacia de los farm-in

Los acuerdos de farm-in cumplen un rol clave en la exploración offshore uruguaya, ya que permiten redistribuir riesgos y compartir la carga financiera en etapas futuras, donde las inversiones aumentan significativamente.

Además, facilitan la incorporación de nuevas capacidades técnicas: las empresas socias aportan experiencia en exploración en aguas profundas, tecnología avanzada y conocimientos operativos que pueden mejorar la eficiencia y las probabilidades de éxito.

Asimismo, la decisión de nuevas compañías de invertir en bloques ya adjudicados refuerza la credibilidad del offshore uruguayo y sostiene el interés internacional en sus recursos energéticos.

uruguay

En noviembre pasado, la petrolera estatal argentina YPF firmó un acuerdo con la italiana ENI para explorar conjuntamente el bloque OFF-5, ubicado en aguas profundas a 200 km de la costa de Uruguay. ENI adquirirá el 50% de participación y asumirá la operación una vez aprobado el acuerdo. Durante 2026 se decidirá si se perfora un pozo en los años siguientes.

A comienzos de 2024, la estadounidense Chevron adquirió una participación en el bloque 1 al incorporarse como socio de Challenger Energy Group –hoy Sintana Energy–, tomando un 60% de participación operativa a unos 100 km de la costa, marcando así su regreso al país tras 50 años.

El pozo de APA y un posible nuevo socio

Por su parte, APA avanza en la gestión de un pozo exploratorio en el bloque OFF-6, con una inversión estimada en US$ 200 millones, y podría sumar un nuevo socio. La empresa ya presentó la comunicación de proyecto ante el Ministerio de Ambiente, primer paso para obtener la autorización necesaria y perforar en el segundo semestre del año, en aguas superiores a 2.000 metros de profundidad.

El objetivo es evaluar el potencial petrolífero y determinar las características de posibles reservas en el sitio de perforación, previsto a unos 210 km de la costa. Las tareas se realizarán mediante un buque de perforación de posicionamiento dinámico, apoyado por cuatro embarcaciones, con una campaña de aproximadamente 110 días, de los cuales 79 corresponden a perforación y el resto a movilización e instalación.

Se estima la participación de hasta 200 personas. Este bloque ya había sido explorado en 2016 por TotalEnergies, sin hallazgos de hidrocarburos, aunque permitió identificar un cuerpo de arenisca de alta porosidad de 135 metros a más de 2.200 metros bajo el lecho marino, marcando un hito tecnológico.

Un escenario sin precedentes en Uruguay

Actualmente, Ancap mantiene contratos de exploración y producción con petroleras internacionales en siete áreas de la plataforma continental, en el marco de la Ronda Uruguay Abierta. Por primera vez, todas las áreas del offshore uruguayo cuentan con contratos vigentes, configurando un escenario inédito para el desarrollo de la exploración.