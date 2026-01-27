Búsqueda de petróleo: empresa comunicó a Ambiente que quiere arrancar la exploración offshore en febrero

La empresa Viridien (CGG Services) , una de las cuatro que recibió la autorización del Ministerio de Ambiente para realizar exploración sísmica en el mar territorial uruguayo, pretende comenzar con las tareas en el mes de febrero .

La compañía entregó recientemente a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) el plan de gestión ambiental con el objetivo de cumplir con todas las exigencias planteadas por el gobierno, según confirmó El Observador con fuentes ambientales y empresariales.

Si bien el plan debe ser aprobado ahora por Dinacea , la empresa maneja el próximo mes para comenzar la exploración ya que la resolución de Ambiente que autorizó la búsqueda estableció que el plan debía presentarse, como mínimo, con un mes de antelación .

Esa aprobación fue recurrida por organizaciones sociales en la Justicia , la cual inicialmente estableció que debía ser informada sobre el plan dentro de las 24 horas siguientes a la presentación. Sin embargo, esto no ocurrió porque Viridien apeló esta resolución y la Justicia no ha resuelto si mantiene o revoca esta obligación .

“Reclamamos que la Justicia se pronuncie antes de que comiencen las actividades y que el Poder Judicial ordene su suspensión, impidiendo cualquier acción vinculada a los contratos suscritos, hasta que exista una sentencia firme sobre la nulidad absoluta de dichos contratos”, señaló recientemente el grupo Mar libre de petroleras, que es uno de los que recurrió las autorizaciones junto a Socobioma.

En paralelo a esta situación, Viridien ha dado otros pasos que evidencian el inminente comienzo de la exploración, ya que tiene en camino desde Surinam hacia Montevideo el BGP Prospector, el buque de prospección sísmica contratado para levantar los datos sísmicos remolcando los cables sísmicos (o streamers) y las fuentes de sonido. Se espera que llegue al puerto en los primeros días de febrero.

El plan

La exploración se realizará aproximadamente a 180 km de la costa uruguaya dentro del denominado bloque offshore 1 que tiene profundidades que van entre los 70 y 3.000 metros. Está previsto que dure 104 días. Se hará en dos tandas (denominadas “temporadas” por la empresa), una de 61 días y otra de 43. La superficie total de adquisición información será de 4.310 kilómetros cuadrados.

En los documentos, Viridien aclara que en caso de llegar a un acuerdo comercial con el operador del bloque offshore 4 (perteneciente a APA Corporation) presentará la carta de autorización y un plan de navegación correspondiente para su ejecución. La empresa también tiene autorización para realizar tareas en los bloques 2 y 7 aunque por ahora no los explotará.

Además del buque sísmico, utilizará dos embarcaciones de apoyo, un buque de suministro y otro de escolta.

Al otorgar las autorizaciones, Ambiente estableció que deberá haber una distancia mínima de 100 kilómetros entre los buques sísmicos que se encuentren prospectando en simultáneo en áreas aledañas, pero Viridien pidió flexibilizar la medida, algo que quedó condicionado a los resultados de los monitoreos al modelo acústico in-situ que se realicen.

Los cuidados implican llevar a bordo de los buques biólogos marinos que verifiquen que no haya mamíferos (tortugas u otras especies) dentro de la distancia de seguridad del buque. Si se detecta la presencia de alguna de estas especies la actividad se detiene.

La autorización ambiental otorgada también establece que “no se podrán activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos (ballenas y delfines, entre otros), tortugas y pinnípedos (lobos y leones marinos) en un radio de 1.000 metros y “deberán apagarse inmediatamente” ante la presencia de cetáceos en el radio de mitigación de 1.000 metros y de 600 metros para las tortugas y pinnípedos. Si en 20 minutos se retiran del área de mitigación se podrá continuar con el trabajo sin repetir el trabajo de observación previa.

A su vez, dos sitios de conservación definidos por el gobierno en 2022 se superponen con el área asociada al proyecto. Son el área de cría permanente de merluza, cuya superposición es total, y la plataforma continental incluidas las cabeceras de los cañones submarinos y los montículos de coral, que es parcial.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 14.50.56

La empresa planteó medidas para preservar estos ecosistemas así como también reparaciones económicas para la pesca, ya que el área del proyecto también se superpone con la actividad de la pesca industrial.

De hecho, esta es la razón por la que las campañas no se realizarán de forma consecutiva sino que habrá un período de interrupción entre abril y noviembre. “Finalizado el mes de abril cesarán las actividades de adquisición y se retomarán a inicios de noviembre”, señala la documentación presentada, que también detalla que los días operativos necesarios para la ejecución de cada campaña fueron calculados considerando la velocidad de operación del buque, su recorrido y los diferentes tipos de demoras posibles.