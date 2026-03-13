Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / TESTIMONIO

"No se hagan matar": el relato de un vecino sobre operativo que terminó con la captura del Marset en Bolivia

Un residente del barrio Las Palmas, en Santa Cruz, contó cómo se vivió el despliegue policial durante la madrugada en el que fue detenido Sebastián Marset.

13 de marzo 2026 - 10:15hs
El Deber

El megaoperativo, que según autoridades paraguayas terminó con la detención del líder narco, se desplegó alrededor de las 02:00 en esa zona residencial de la ciudad.

En declaraciones al medio boliviano El Deber, el vecino —que prefirió mantener el anonimato— describió el fuerte despliegue policial que sorprendió a los residentes del barrio.

Mi hijo salió a un cumpleaños, yo salí porque pensé que lo estaban asaltando, y cuando salí estaba la Policía, que me dijeron que entre”, contó.

Drones, policías y órdenes de rendición

Según relató, el movimiento comenzó cerca de las 02:15 de la madrugada, cuando empezaron a llegar efectivos policiales al lugar.

A las dos y cuarto de la mañana ya empezó el alboroto. Trajeron un camión para tapar el garaje, no dejaban que nadie se asome por sus ventanas o rejas, por nada, nos metía la Policía”, señaló.

El vecino indicó que durante el operativo también se utilizaron drones para vigilar la vivienda, desde donde los policías daban instrucciones a quienes estaban dentro.

Por los drones los miraban y les decían ‘ya sabemos que son cinco, que están subiéndose a una camioneta armados, no salgan porque los vamos a ejecutar’. Les decían que se entreguen por las buenas”, relató.

Según su testimonio, las personas que estaban dentro de la casa pidieron la presencia de un fiscal y de la prensa mientras continuaban las negociaciones.

“Marset entregate”

El vecino contó además que uno de los oficiales que participaba en el operativo intentaba persuadir a los ocupantes de la vivienda para que se rindieran.

El coronel que estaba les decía que sabían que eran ecuatorianos y venezolanos. Les decía ‘entréguense por las buenas, somos la Policía Nacional, queremos que se entreguen sanos y salvos, no se hagan matar’”, recordó.

Según su relato, con el paso de las horas los policías comenzaron a dirigir los llamados directamente al narcotraficante uruguayo.

Al final ya decían ‘Marset entregate, Marset entregate’”, afirmó.

El residente también señaló que en esa vivienda era habitual ver vehículos de alta gama.

De esa casa salían autos de lujo con todos los vidrios polarizados”, indicó.

Temas:

Vecino Bolivia Sebastián Marset

