Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / MOVIDA GERENCIAL

Cambio de mando en el retail: quién es Alberto Calvo, el nuevo CEO que liderará TaTa, BAS y San Roque en Uruguay

Desde el nuevo liderazgo la compañía buscará consolidar el crecimiento de sus marcas en el mercado local

12 de marzo 2026 - 11:53hs
WhatsApp Image 2026-03-12 at 11.16.27 AM

De esta manera Alberto Calvo asumirá como nuevo CEO en el país, en reemplazo de Magdalena Mutio, quien culmina su gestión tras diez años en la compañía y tres al frente de la operación local.

De origen español, Calvo llega a Uruguay con una trayectoria internacional de más de tres décadas en el negocio del retail, con puestos de liderazgo en América, Europa y Asia.

Más noticias
movida gerencial: oca tiene nuevo ceo, uruguayo se suma a grupo global vesta software y consultora impulsa su expansion regional con un nuevo liderazgo
MOVIDA GERENCIAL

Movida Gerencial: OCA tiene nuevo CEO, uruguayo se suma a grupo global Vesta Software y consultora impulsa su expansión regional con un nuevo liderazgo

de un proyecto que comenzo como un sueno a referente del turismo de alta gama: the grand hotel celebra una decada en punta del este
HOTEL

De un proyecto que comenzó como un sueño a referente del turismo de alta gama: The Grand Hotel celebra una década en Punta del Este

En su etapa más reciente fue CEO de Supermercados Xtra en Panamá, donde estuvo al frente de una operación de decenas de tiendas, ventas cercanas a los mil millones de dólares y miles de colaboradores, impulsando la expansión de nuevos formatos y canales de venta.

Antes de eso ocupó posiciones ejecutivas de primera línea en Grupo Pão de Açúcar en Brasil, uno de los mayores actores del retail de la región, donde lideró unidades de negocio de gran escala y procesos de crecimiento, modernización de formatos y desarrollo comercial. Su recorrido internacional también incluye cargos de dirección en Metro Group y Carrefour, en mercados tan diversos como Alemania, Rusia y varios países de Asia, donde encabezó proyectos de expansión, reorganización de operaciones y desarrollo de nuevos modelos comerciales.

El cambio de conducción, dijeron desde el grupo, se produce tras un proceso de transición entre ambos ejecutivos y apunta a dar continuidad al proyecto estratégico del grupo en Uruguay.

“Estoy muy a gusto en Uruguay. He encontrado un equipo profesional de primer nivel, una compañía con una historia muy relevante en el país y claras oportunidades de crecimiento para todas sus unidades de negocio”, afirmó el ejecutivo.

Desde el nuevo liderazgo, la compañía buscará consolidar el crecimiento de sus marcas en el mercado local, potenciar el talento interno y continuar impulsando iniciativas de innovación y cercanía con las comunidades donde opera.

Temas:

cambio de mando cambio retail Uruguay BAS farmacia San Roque Tata movida gerencial Liderazgo

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola
PARLAMENTO

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola

Que alguien ate al perro burgués: dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas
CRUCE

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Rivera Elgue, figura clave de Cabildo Abierto y exsubsecretario de Defensa, renunció al partido de Manini Ríos
PARTIDO

Rivera Elgue, figura clave de Cabildo Abierto y exsubsecretario de Defensa, renunció al partido de Manini Ríos

Meteorólogo anunció nueva ola de calor
PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció nueva ola de calor desde este fin de semana con temperaturas que rondarán los 39 °C: mirá hasta cuándo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos