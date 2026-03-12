Cambio de mando en el retail: quién es Alberto Calvo, el nuevo CEO que liderará TaTa, BAS y San Roque en Uruguay

De esta manera Alberto Calvo asumirá como nuevo CEO en el país , en reemplazo de Magdalena Mutio , quien culmina su gestión tras diez años en la compañía y tres al frente de la operación local.

De origen español, Calvo llega a Uruguay con una trayectoria internacional de más de tres décadas en el negocio del retail, con puestos de liderazgo en América, Europa y Asia .

En su etapa más reciente fue CEO de Supermercados Xtra en Panamá , donde estuvo al frente de una operación de decenas de tiendas, ventas cercanas a los mil millones de dólares y miles de colaboradores, impulsando la expansión de nuevos formatos y canales de venta.

Antes de eso ocupó posiciones ejecutivas de primera línea en Grupo Pão de Açúcar en Brasil, uno de los mayores actores del retail de la región, donde lideró unidades de negocio de gran escala y procesos de crecimiento, modernización de formatos y desarrollo comercial. Su recorrido internacional también incluye cargos de dirección en Metro Group y Carrefour, en mercados tan diversos como Alemania, Rusia y varios países de Asia, donde encabezó proyectos de expansión, reorganización de operaciones y desarrollo de nuevos modelos comerciales.

El cambio de conducción, dijeron desde el grupo, se produce tras un proceso de transición entre ambos ejecutivos y apunta a dar continuidad al proyecto estratégico del grupo en Uruguay.

“Estoy muy a gusto en Uruguay. He encontrado un equipo profesional de primer nivel, una compañía con una historia muy relevante en el país y claras oportunidades de crecimiento para todas sus unidades de negocio”, afirmó el ejecutivo.

Desde el nuevo liderazgo, la compañía buscará consolidar el crecimiento de sus marcas en el mercado local, potenciar el talento interno y continuar impulsando iniciativas de innovación y cercanía con las comunidades donde opera.