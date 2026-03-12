Solo una de cinco plataformas de delivery y transporte alcanza a pagar el salario mínimo en Uruguay, según estudio

Las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales en Uruguay , que se dedican a entrega de pedidos ( delivery ) y transporte de pasajeros fueron el foco de la segunda edición del estudio Fairwork realizado por la Universidad Católica del Uruguay.

Investigadores de esta casa de estudios evaluaron durante el 2025 el desempeño de PedidosYa, Cabify, SoyDelivery, Rappi y Uber desde los ojos de sus trabajadores. La investigación es parte del proyecto Fairwork, liderado por el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford, y forma parte de la red de investigación que se encuentra presente en 40 países de diversos continentes.

La investigación que evalúa principios como pago justo, representación justa, condiciones justas, contratos y gestión justos concluyó que solamente la aplicación SoyDelivery cumple con la mayoría de los puntos evaluados . En una escala de cero a 10, esa aplicación obtuvo un puntaje de 8, mientras que PedidosYa, Uber, Rappi y Cabify puntuaron cero, esto se puede deber a un mal desempeño o a ausencia de información, ya que por ejemplo algunos de los equipos directivos de las empresas se negaron a participar.

El informe de 2025 indica que “ la vulnerabilidad en el sector está lejos de ser homogénea y se manifiesta con una estructura de riesgo estratificada y segmentada según el modelo de negocio de cada empresa”.

En las conclusiones de su estudio Fairwork asegura: “A pesar de sus afirmaciones, las plataformas ejercen un control sustancial sobre la naturaleza de los empleos que intermedian. Los trabajadores que encuentran trabajo a través de plataformas son, en última instancia, trabajadores, y no hay fundamento para negarles los derechos y protecciones clave que sus homólogos del sector formal han disfrutado durante mucho tiempo”.

Justicia en pagos y condiciones

Para obtener un puntaje positivo según el principio de “pago justo” en el estudio, las plataformas deben garantizar que los trabajadores ganen al menos el salario mínimo local (para el primer umbral) y el salario vital local (para el segundo umbral), tras considerar los costos laborales y las horas activas trabajadas.

En este aspecto solo Soydelivery pudo demostrar que sus trabajadores ganan al menos el salario mínimo del sector, así como un salario vital local tras deducir los costos. El resto de las plataformas contempladas (PedidosYa, Rappi, Uber y Cabify) no pudieron demostrar que cumplen con el salario mínimo del sector correspondiente.

La investigación suma a esto “falta de soporte” y “medidas injustas” que impactan en la economía de los repartidores. El estudio lo grafica con el siguiente ejemplo: “ Carmen relata una experiencia donde, tras un error del cliente al no entregar el código de seguridad, la plataforma le descontó el valor total de un pedido de sushi ($ 980, unos US$ 25). Esto la obligó a trabajar intensamente durante una semana entera solo para cubrir esa deuda, lo que le dejó con la sensación de que la empresa “no defiende a sus trabajadores”. “Trabajé toda la semana para pagar el sushi de esa mujer”, dijo.

Otras de las variables tenidas en cuenta por el estudio son las condiciones justas de trabajo. Para certificarlas se mide que las plataformas mitiguen los riesgos laborales, que se garanticen condiciones laborales seguras y se proporcione una red de seguridad social. En este sentido nuevamente Soydelivery pudo demostrar la adopción de medidas para mitigar los riesgos laborales, como el suministro de equipos de trabajo y la formación adecuada en seguridad y salud en el trabajo, así como el diseño de un protocolo para mitigar estos riesgos.

“También toma medidas significativas para garantizar que los trabajadores no sufran costes significativos como consecuencia de accidentes, lesiones o enfermedades laborales”, subraya el informe.

En este apartado, Cabify también presentó buenas prácticas en materia de riesgos laborales, aunque no pudo demostrar que imparte formación adecuada a los conductores en seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna de las plataformas pudo demostrar que proporciona una red de seguridad social adecuada al no garantizar que sus trabajadores no sufran costos por accidentes, lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo; ni tampoco proporcionan compensación por la pérdida de ingresos.