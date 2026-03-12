Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / LABORAL

Solo una de cinco plataformas de delivery y transporte alcanza a pagar el salario mínimo en Uruguay, según estudio

Investigadores de la Universidad Católica del Uruguay realizaron la segunda edición del estudio Fairwork liderado por la Universidad de Oxford

12 de marzo 2026 - 8:22hs
BBC
BBC Los repartidores de Rappi van en bicicleta o moto.

Las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales en Uruguay, que se dedican a entrega de pedidos (delivery) y transporte de pasajeros fueron el foco de la segunda edición del estudio Fairwork realizado por la Universidad Católica del Uruguay.

Investigadores de esta casa de estudios evaluaron durante el 2025 el desempeño de PedidosYa, Cabify, SoyDelivery, Rappi y Uber desde los ojos de sus trabajadores. La investigación es parte del proyecto Fairwork, liderado por el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford, y forma parte de la red de investigación que se encuentra presente en 40 países de diversos continentes.

La investigación que evalúa principios como pago justo, representación justa, condiciones justas, contratos y gestión justos concluyó que solamente la aplicación SoyDelivery cumple con la mayoría de los puntos evaluados. En una escala de cero a 10, esa aplicación obtuvo un puntaje de 8, mientras que PedidosYa, Uber, Rappi y Cabify puntuaron cero, esto se puede deber a un mal desempeño o a ausencia de información, ya que por ejemplo algunos de los equipos directivos de las empresas se negaron a participar.

Más noticias
biotecnologia en uruguay: en la ultima decada se crearon 45 empresas y crecen las innovaciones con impacto global
INNOVACIÓN

Biotecnología en Uruguay: en la última década se crearon 45 empresas y crecen las innovaciones con impacto global

La Inteligencia Artificial es una impulsora importante de las iniciativas de innovación en las organizaciones
EMPLEO

Inteligencia artificial y empleo: cómo proyectan su impacto en las empresas los líderes de PedidosYa, dLocal, Akua y Tandem

El informe de 2025 indica que “la vulnerabilidad en el sector está lejos de ser homogénea y se manifiesta con una estructura de riesgo estratificada y segmentada según el modelo de negocio de cada empresa”.

En las conclusiones de su estudio Fairwork asegura: “A pesar de sus afirmaciones, las plataformas ejercen un control sustancial sobre la naturaleza de los empleos que intermedian. Los trabajadores que encuentran trabajo a través de plataformas son, en última instancia, trabajadores, y no hay fundamento para negarles los derechos y protecciones clave que sus homólogos del sector formal han disfrutado durante mucho tiempo”.

Justicia en pagos y condiciones

Para obtener un puntaje positivo según el principio de “pago justo” en el estudio, las plataformas deben garantizar que los trabajadores ganen al menos el salario mínimo local (para el primer umbral) y el salario vital local (para el segundo umbral), tras considerar los costos laborales y las horas activas trabajadas.

En este aspecto solo Soydelivery pudo demostrar que sus trabajadores ganan al menos el salario mínimo del sector, así como un salario vital local tras deducir los costos. El resto de las plataformas contempladas (PedidosYa, Rappi, Uber y Cabify) no pudieron demostrar que cumplen con el salario mínimo del sector correspondiente.

La investigación suma a esto “falta de soporte” y “medidas injustas” que impactan en la economía de los repartidores. El estudio lo grafica con el siguiente ejemplo: “ Carmen relata una experiencia donde, tras un error del cliente al no entregar el código de seguridad, la plataforma le descontó el valor total de un pedido de sushi ($ 980, unos US$ 25). Esto la obligó a trabajar intensamente durante una semana entera solo para cubrir esa deuda, lo que le dejó con la sensación de que la empresa “no defiende a sus trabajadores”. “Trabajé toda la semana para pagar el sushi de esa mujer”, dijo.

Otras de las variables tenidas en cuenta por el estudio son las condiciones justas de trabajo. Para certificarlas se mide que las plataformas mitiguen los riesgos laborales, que se garanticen condiciones laborales seguras y se proporcione una red de seguridad social. En este sentido nuevamente Soydelivery pudo demostrar la adopción de medidas para mitigar los riesgos laborales, como el suministro de equipos de trabajo y la formación adecuada en seguridad y salud en el trabajo, así como el diseño de un protocolo para mitigar estos riesgos.

“También toma medidas significativas para garantizar que los trabajadores no sufran costes significativos como consecuencia de accidentes, lesiones o enfermedades laborales”, subraya el informe.

En este apartado, Cabify también presentó buenas prácticas en materia de riesgos laborales, aunque no pudo demostrar que imparte formación adecuada a los conductores en seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna de las plataformas pudo demostrar que proporciona una red de seguridad social adecuada al no garantizar que sus trabajadores no sufran costos por accidentes, lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo; ni tampoco proporcionan compensación por la pérdida de ingresos.

Temas:

Delivery UCU Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola
PARLAMENTO

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola

Que alguien ate al perro burgués: dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas
CRUCE

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Reliance Class Medium Endurance Cutter de la Guardia Costera
RELIANCE

Gobierno de Orsi confirmó a Estados Unidos su interés de recibir donación de un patrullero de la Guardia Costera

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos