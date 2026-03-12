Orsi participó del lanzamiento oficial de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento

El presidente de la República, Yamandú Orsi , participó este jueves del lanzamiento oficial de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (SENCI) en el auditorio de la Torre Ejecutiva.

Este nuevo espacio, creado en la ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, será presidido por David González , doctor de la Universidad de Florida y profesor titular en la Facultad de Química de la Universidad de la República.

"La creación de esta dependencia se traduce en un nuevo hito del gobierno puesto en marcha; se destaca su importancia política y el compromiso con la generación de conocimiento y la innovación como motores fundamentales para el desarrollo sostenible, económico y social ", apuntaron desde Presidencia horas atrás.

El SENCI estará encargado de avanzar en políticas de ciencias en todo el país y la promoción del conocimiento científico en la sociedad uruguaya .

"La conformación de esta secretaría obedece a una visión con respecto a lo que nosotros consideramos que es un modelo de desarrollo", dijo el mandatario durante la presentación.

"En otro momento tomábamos la innovación, el conocimiento, la ciencia como una alternativa o como una oportunidad y elegíamos transitar por este camino, hoy no hay opción. Hoy, si no vamos por este camino, si no elegimos apoyarnos en la ciencia, corremos riesgo de ser bastante menos trascendentes en el mundo que no nos espera y nos pasa por arriba", añadió.

Orsi aseguró después estar "consciente" de que Uruguay no empieza "desde 0", de que existe una "acumulación positiva", pero subrayó la necesidad de agilizar "un poco o bastante" en el tema.

En rueda de prensa posterior, el mandatario explicó que el objetivo con el SENCI es darle "más poder al tema científico".

"A veces nos cuesta como país que eso confluya en una política con impacto real, y ahí como Estado tenemos la obligación de que se junte la academia, el conocimiento y lo privado", dijo.

Por su parte, David González, nuevo titular de SENCI, expuso durante la presentación, en el mismo sentido que Orsi, que la institución no pretende sustituir el trabajo previo, sino evolucionar sobre las bases históricas del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Entre sus cometidos principales, explicó, se encuentran la redacción de una nueva ley integral del sistema y la elaboración del segundo Plan Estratégico Nacional (PENCTI).

Asimismo, anunció la creación de la Unidad de Valorización del Conocimiento para garantizar el impacto social de las investigaciones y el Programa de Alta Dedicación a la Investigación (PADI), una política de Estado diseñada para la retención y reinserción de talento especializado.

"No es aceptable en el siglo XXI, y menos en un país como el nuestro, que no aprovechemos al máximo cada nuevo concepto, cada invención, cada investigador formado, sin que estos valores no derramen en la sociedad uruguaya", marcó.

La jornada incluyó una mesa técnica integrada por Mariana Boiani, del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT); Silvana Ravía, coordinadora general de la SENCI; y Álvaro Ons, asesor del programa Uruguay Innova.

Del evento de este jueves participaron también el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, de Salud Pública, Cristina Lustemberg, entre otras autoridades políticas y del gobierno.