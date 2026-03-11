Yamandú Orsi se reunió con el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda

El martes por la tarde el presidente de la República, Yamandú Orsi , fue recibido por el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric , en la previa a la asunción de José Antonio Kast .

El encuentro entre ambos mandatarios tuvo lugar en el Palacio de La Moneda , la sede de Presidencia, en Santiago de Chile.

Gabriel Boric, quien dejará la presidencia de su país este miércoles tras cuatro años de mandato, recibió a Orsi, quien lo saludó tras haber coincidido un año como líderes nacionales.

El exintendete de Canelones viajó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , con quien asistirá durante este miércoles a la asunción de Kast.

Tal como es tradición en ese país, el cambio de mando presidencial se realizará en el Congreso, en la ciudad de Valparaíso.

El proceso se realizará en una ceremonia solemne en la que el presidente saliente Gabriel Boric entregará la banda presidencial y la piocha de O’Higgins —símbolos del mando— a José Antonio Kast, quien asumirá así el Ejecutivo del país vecino hasta el 11 de marzo de 2030.

Además de Orsi, asistirán a la ceremonia el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei o el ecuatoriano Daniel Noboa. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva canceló a última hora.

Confirmaron también su asistencia el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el dominicano Luis Abinader, el costarricense Rodrigo Chaves y el hondureño Nasry Asfura.