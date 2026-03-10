La uruguaya Gabriela Hearst brilló en la Semana de la Moda de París: la diseñadora homenajeó a una activista del siglo XX

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst rindió homenaje a la activista británica que fundó la oenegé Save the Children en 1919, en su nueva colección presentada este lunes en la Semana de la Moda de París.

Con sensuales vestidos largos de color marfil, confeccionados en encaje de cachemira, la estilista quiso recordar en su colección para otoño-invierno 2026 el trabajo de Eglantyne Jebb (1876-1928), una pionera en los derechos de la infancia.

"Eglantyne vivió con pasión, pero su trabajo estaba cuidadosamente planificado y estudiado. Su rigor se honra a través de los materiales y técnicas de esta colección, que aportan profundidad, experiencia y humanidad a cada detalle y a cada prenda", señala la nota de prensa de la firma.

En el desfile, organizado en el majestuoso Petit Palais en los Campos Elíseos, predominaron los vestidos largos, fluidos, terminados en volantes, así como varias propuestas con flecos, inspirados en las mantillas.

Hearts, exdiseñadora de Chloé, trabaja el macramé y el crochet con el colectivo boliviano Madres y Artesanas, "creado para emplear y empoderar a mujeres artesanas", precisa el texto

La colección es también "un estudio de textura y contraste", añade, como en un vestido de noche hecho con visón vintage reciclado o un conjunto con seda japonesa en tonos claros y oscuros.

FotoJet - 2026-03-10T105853.386 AFP

También se vieron pantalones cargo en denim japonés, chaquetas de aviador en cuero y piezas de sastrería en pana de cachemira.

En una paleta de colores muy sobria, entre marrones, beige y negros, sólo despuntaban unos cuellos de piel desmontables en rojo, azul y amarillo. Y también unas botas vaqueras de cuero pintadas a mano contando la vida de Jebb.

Al final del desfile, la estilista salió a saludar con una camiseta de Save the Children.

AFP__20260309__A2J64BK__v1__MidRes__FashionFranceWomenGabrielaHearst AFP

Entre los asistentes figuraba el músico español Leiva, amigo de larga data de Hearst y para quien ha desfilado en alguna ocasión.

Los diseños de esta estilista están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores.

AFP__20260309__A2J64BE__v2__MidRes__TopshotFashionFranceWomenGabrielaHearst AFP

AFP