Cuatro madres uruguayas salen a competir en el Festival de Málaga: se estrena la película "Mamá está acá"
Es el tercer largometraje de Adriana Loeff y Claudia Abend; la película se estrena en cines uruguayos el 30 de abril
9 de marzo 2026 - 17:20hs
El Festival de Málaga suele ser un evento cinematográfico al que el cine uruguayo le presta atención, especialmente para las películas documentales. Este año, la edición que actualmente se está desarrollando en la ciudad española no es la excepción: la película Mamá está acá, de Adriana Loeff y Claudia Abend, se estrena oficialmente allí este martes 10 de marzo.
Mamá está acá es el tercer largometraje de Loeff y Abend —que ya tienen en su CV las películas Hit y La flor de la vida— y tendrá su estreno en la Sección Oficial de Documentales de la 29 edición del Festival. La función será a las 21:30 en el Centro Cultural Mª Victoria Atencia, en un evento que va hasta el 15 de marzo.
Según la promoción de la película, "Mamá está acá propone una mirada sobre los vínculos, el cuidado y las múltiples formas que puede tomar la maternidad."
"En el proceso de crear juntas una obra de teatro, cuatro artistas abren las puertas a sus historias más íntimas de maternidad: la experiencia de adopción de una madre sola, el nacimiento del primer bebé de dos mamás y la dura batalla por la vida de un hijo en peligro. Cada mujer navega sus propios miedos, deseos y batallas, mientras construyen juntas una red de sostén donde el arte y la vida se confunden."
La película cuenta las historias de las artistas Danna Libermann, Jimena Márquez y María Luz Viera, y Paula Villalba.
"Jimena y Luz esperan a su primera hija, Primavera. Los últimos meses de embarazo avanzan entre ilusión, ansiedad y el vértigo de lo desconocido. El día del nacimiento, todo lo imaginado se desarma: una cesárea de urgencia reemplaza el sueño de un parto natural. En el quirófano, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, finalmente llega su hija."
"Paula soñó toda la vida con ser madre. Cuando la maternidad biológica dejó de ser una posibilidad, encontró en la adopción una esperanza que le daba tanto miedo como ilusión. Hoy cría sola a Lucas, un niño sensible y brillante que lucha con una dificultad para regular sus emociones, aún sin diagnóstico claro. Entre tratamientos, consultas, desafíos y pronósticos poco alentadores, Paula elige siempre confiar: sostiene a Lucas, lo acompaña, se desborda, vuelve a empezar."
Mamá está acá se estrena en cines uruguayos el próximo 30 de abril.