Verónica Piñeyrúa denunció en las redes que una expareja la acosa desde 2021 y no tuvo respuesta de la justicia: "Decepción total de la ley y frustración"

La comunicadora Verónica Piñeyrúa publicó en sus redes sociales este 8 de marzo , en el contexto del Día Internacional de la Mujer, un mensaje en el que relató que sufre acoso de parte de una expareja desde hace cinco años, y manifestó su frustración por las respuestas que ha tenido de parte de la justicia.

Piñeyrúa publicó el relato en sus historias de Instagram, además de postear en su cuenta de Twitter un mensaje en el que incluyó además algunos de los mensajes que recibió a través de esa red social por parte de su expareja. "Hoy 8 de marzo reivindicó a la mujer", escribió en esa plataforma.

"Yo también sufro acoso desde el 2021. Hice todas las denuncias pertinentes y nada. Hoy 5 años después sigo siendo acosada por la misma persona. Pido a las autoridades mayor responsabilidad y efectividad", agregó, en un mensaje dirigido a la cuenta oficial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En Instagram, la conductora de Pueblo Fantasma en Del Sol FM publicó de forma más detallada el relato, cuyo inicio se remonta a 2020.

"Tuve un novio durante un año el cual empezó a mostrarse violento al final de este", contó Piñeyrúa. "Lo dejé pero él no dejó de insistir de diferentes maneras, buenas, malas, violentas. Empezó buscándome en la calle, tocándome timbre en mi casa, haciéndose pasar por delivery, pasando por la puerta de mi trabajo, me empezó a mandar mails, mensajes por todas las redes sociales posibles, por las cuales yo lo iba bloqueando, obviamente. Pero siempre encontraba la manera de hacerse nuevas cuentas y contactarse conmigo".

"Al principio le contestaba pidiéndole que no me molestara más, pero era imposible, sus mensajes pasaban de la violencia absoluta a llorarme para que volviera con él, que me amaba, pasaba del amor al odio", agregó.

La comunicadora relató que a instancias de sus amigas decidió denunciarlo, pensando además en sus hijos.

"Hice la denuncia a lo largo de dos años, varias veces, presentando todas las pruebas que tenía de todos los mails, mensajes y fotos que me había mandado, en la comisaría, en la comisaría de la mujer, en los lugares que correspondía, después de varios meses atrás del tema no conseguí nada, conseguí que alguien me diera un poco de corte y supuestamente lo llamaron a declarar, al tiempo me comuniqué yo ya que nadie me decía nada, aunque quedaron en comunicarse conmigo, y me dijeron que lamentablemente según la jueza de turno, mis pruebas no eran suficientes", narró.

"En ese momento con la decepción total de la ley y la frustración que eso te genera dejé todo como estaba y seguí con mi vida, él dejó de molestar un tiempo y hoy 8 de marzo apareció nuevamente en mis redes, por eso me pareció oportuno denunciarlo por acá, porque de la otra manera con la vía legal no conseguí nada", contó en las redes.

"Hoy más que nunca y por todas las mujeres que viven este tipo de cosas es que quiero visibilizar y denunciar cualquier tipo de violencia", concluyó su mensaje.