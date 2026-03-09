Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

"Mala leche o arrastrado jamás": el cruce entre Diego Muñoz y Fabián Pumar en medio de una entrevista en Polideportivo

Una entrevista al exjugador Pablo Melo en el programa de Canal 12 generó una pelea en redes entre Diego Muñoz y el exdirigente de la Mutual Fabián Pumar

9 de marzo 2026 - 10:42hs
Fabián Pumar y Diego Muñoz

Fabián Pumar y Diego Muñoz

Este domingo, el programa deportivo de Canal 12 Polideportivo tuvo como uno de sus puntos centrales una entrevista con el exfutbolista Pablo Melo, que visitó el programa para dar una entrevista en la que contó sus problemas con los juegos de azar y las apuestas deportivas.

Melo contó que ese vicio "le arruinó la vida" en el medio de una charla en la que también repasó su carrera dentro de la cancha y su presente como empleado de AUF y empresas de seguridad. La conversación con Melo disparó un debate sobre un tema que en los últimos tiempos se ha disparado en la región, en particular en el uso de usuarios jóvenes y adolescentes de plataformas de apuestas en línea.

Pero la charla con Melo también motivó un cruce a través de las redes sociales entre Fabián Pumar, exfutbolista y exdirigente de la Mutual de Futbolistas, y el periodista deportivo Diego Muñoz, parte del panel de Polideportivo.

Más noticias
Verónica Piñeyrúa
REDES SOCIALES

Verónica Piñeyrúa denunció en las redes que una expareja la acosa desde 2021 y no tuvo respuesta de la justicia: "Decepción total de la ley y frustración"

Carnaval: la murga más contratada en los tablados fue la campeona, Doña Bastarda, con 121 contratos.
CARNAVAL 2026

Ganadores del carnaval en tablados: la lista de conjuntos más contratados con un podio formado solo por murgas

El cruce entre Fabián Pumar y Diego Muñoz

Mientras se emitía en vivo la entrevista con Melo, Pumar publicó en su cuenta de X (exTwitter) un posteo alusivo: "Más huevos que cuando jugaba. ¡Tremendo tipo! Si no vieron la nota, búsquenla", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PumarFabian/status/2030672218112315657?s=20&partner=&hide_thread=false

"Ojalá el ambiente del fútbol tome conciencia y deje de hacerle publicidad a las mierdas de las apuestas. Muy bueno el espacio que dio el Polideportivo. Lástima la mala leche normal de Diego Muñoz y sus preguntas buscando el lio en vez de que sea una gran nota para quienes la vimos. Estuve con Pablo hace 10 días y está contento con su presente, ojalá vuelva a ser feliz", agregó Pumar.

Este comentario sobre las preguntas de Muñoz refería a una consulta que el periodista le hizo durante la charla, donde le consultó si había llegado a apostar en partidos en los que él jugaba, a lo que Melo confirmó que si, pero siempre a favor de sus equipos.

Muñoz leyó al aire el mensaje de Pumar, y comentó "después me critica a mí, no sé por qué".

Tras el programa, el periodista le respondió el posteo a Pumar y lo confrontó: "Hola, Fabián. Espero estés mejor. Y un día se te pase ese dolor que nunca te pudiste sacar de cuando eras parte de la peor directiva de la historia de la Mutual. Suerte".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegomunoz75/status/2030798928422027725?s=20&partner=&hide_thread=false

"Pablo poniendo su vida arriba de la mesa y vos tratando de sacarle sangre a algo que no tenía ningún sentido. Eso solo un mala leche lo puede hacer", retrucó Pumar.

"Hay un poco de tuit en tu resentimiento, Fabián", le contestó Muñoz. "Fue una pregunta que nadie, absolutamente nadie, le dio el sentido que le diste vos. Suerte en pila".

Pumar respondió con dos mensajes. Por un lado, le comentó "No te hagas el gracioso, que no corre. No tiene sentido tu pregunta, solo tiene mala leche porque la respuesta, a pesar que te lo tuvo que aclarar, apuntaba a sacar sangre de una persona que te abrió su vida en tu programa. Tus compañeros notable, vos, el mismo de siempre"

En otro mensaje, el exfutbolista agregó: "Va por acá pero estaría divino en persona. Seguramente un inepto e incapaz de lograr cosas buenas para los jugadores, pero mala leche o arrastrado, jamás. Ah, y averigua cómo quedé conceptuado en la Mutual (el único dirigente que no fue borrado del padrón). Lo de hoy, te describe".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PumarFabian/status/2030804737797276064?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Diego Muñoz Canal 12 Polideportivo Fabián Pumar

Seguí leyendo

Las más leídas

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

Festejo de Juventud
TORNEO APERTURA

Juventud 3-1 Nacional: el tricolor tuvo una tarde catastrófica y tras la caída clásica, perdió contra un equipo suplente de los pedrenses

Barco abandonado en Carmelo

Preocupación ambiental en Carmelo: permanecen tres barcos abandonados en arroyo y alcalde advierte por contaminación

El científico Gonzalo Moratorio
BUENA NOTICIA

Operaron a Gonzalo Moratorio: médicos lograron quitar un tumor y el virólogo recuperó movilidad del lado derecho de su cuerpo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos