"Mala leche o arrastrado jamás": el cruce entre Diego Muñoz y Fabián Pumar en medio de una entrevista en Polideportivo

Este domingo, el programa deportivo de Canal 12 Polideportivo tuvo como uno de sus puntos centrales una entrevista con el exfutbolista Pablo Melo , que visitó el programa para dar una entrevista en la que contó sus problemas con los juegos de azar y las apuestas deportivas.

Melo contó que ese vicio "le arruinó la vida" en el medio de una charla en la que también repasó su carrera dentro de la cancha y su presente como empleado de AUF y empresas de seguridad. La conversación con Melo disparó un debate sobre un tema que en los últimos tiempos se ha disparado en la región, en particular en el uso de usuarios jóvenes y adolescentes de plataformas de apuestas en línea.

Pero la charla con Melo también motivó un cruce a través de las redes sociales entre Fabián Pumar , exfutbolista y exdirigente de la Mutual de Futbolistas, y el periodista deportivo Diego Muñoz , parte del panel de Polideportivo.

Mientras se emitía en vivo la entrevista con Melo, Pumar publicó en su cuenta de X (exTwitter) un posteo alusivo: "Más huevos que cuando jugaba. ¡Tremendo tipo! Si no vieron la nota, búsquenla", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PumarFabian/status/2030672218112315657?s=20&partner=&hide_thread=false Más huevos que cuando jugaba. Tremendo tipo!! Si no vieron la nota, buequenla. Ojalá el ambiente del fútbol tome conciencia y deje de hacerle publicidad a las mierdas de las apuestas. Muy bueno el espacio que dió el polideportivo. Lástima la mala leche normal de @diegomunoz75 pic.twitter.com/Iixd8cENOn — Fabián Pumar (@PumarFabian) March 8, 2026

"Ojalá el ambiente del fútbol tome conciencia y deje de hacerle publicidad a las mierdas de las apuestas. Muy bueno el espacio que dio el Polideportivo. Lástima la mala leche normal de Diego Muñoz y sus preguntas buscando el lio en vez de que sea una gran nota para quienes la vimos. Estuve con Pablo hace 10 días y está contento con su presente, ojalá vuelva a ser feliz", agregó Pumar.

Este comentario sobre las preguntas de Muñoz refería a una consulta que el periodista le hizo durante la charla, donde le consultó si había llegado a apostar en partidos en los que él jugaba, a lo que Melo confirmó que si, pero siempre a favor de sus equipos.

Muñoz leyó al aire el mensaje de Pumar, y comentó "después me critica a mí, no sé por qué".

Tras el programa, el periodista le respondió el posteo a Pumar y lo confrontó: "Hola, Fabián. Espero estés mejor. Y un día se te pase ese dolor que nunca te pudiste sacar de cuando eras parte de la peor directiva de la historia de la Mutual. Suerte".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegomunoz75/status/2030798928422027725?s=20&partner=&hide_thread=false Hola, Fabián. Espero estés mejor. Y un día se te pase ese dolor que nunca te pudiste sacar de cuando eras parte de la peor directiva de la historia de la Mutual. Suerte. — Diego Muñoz (@diegomunoz75) March 9, 2026

"Pablo poniendo su vida arriba de la mesa y vos tratando de sacarle sangre a algo que no tenía ningún sentido. Eso solo un mala leche lo puede hacer", retrucó Pumar.

"Hay un poco de tuit en tu resentimiento, Fabián", le contestó Muñoz. "Fue una pregunta que nadie, absolutamente nadie, le dio el sentido que le diste vos. Suerte en pila".

Pumar respondió con dos mensajes. Por un lado, le comentó "No te hagas el gracioso, que no corre. No tiene sentido tu pregunta, solo tiene mala leche porque la respuesta, a pesar que te lo tuvo que aclarar, apuntaba a sacar sangre de una persona que te abrió su vida en tu programa. Tus compañeros notable, vos, el mismo de siempre"

En otro mensaje, el exfutbolista agregó: "Va por acá pero estaría divino en persona. Seguramente un inepto e incapaz de lograr cosas buenas para los jugadores, pero mala leche o arrastrado, jamás. Ah, y averigua cómo quedé conceptuado en la Mutual (el único dirigente que no fue borrado del padrón). Lo de hoy, te describe".