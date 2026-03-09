Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Ganadores del carnaval en tablados: la lista de conjuntos más contratados con un podio formado solo por murgas

¿Quiénes fueron los conjuntos de carnaval que lograron más contratos para actuar en los tablados en 2026?

9 de marzo 2026 - 5:00hs
Carnaval: la murga más contratada en los tablados fue la campeona, Doña Bastarda, con 121 contratos.

Carnaval: la murga más contratada en los tablados fue la campeona, Doña Bastarda, con 121 contratos.

La murga Doña Bastarda, ganadora del primer premio en el concurso de carnaval, fue el conjunto que más actuaciones realizó en los tablados durante la zafra de espectáculos carnavaleros de 2026, liderando un podio que completaron otras dos tradicionales formaciones murgueras, Falta y Resto y La Gran Muñeca.

El podio: Doña Bastarda, Falta y Resto y La Gran Muñeca

Con base en el análisis estadístico que elabora el periodista Oscar Di Bello, integrante del equipo Carnaval del Futuro (en el espacio “Los números de Osquitar", en la previa de la emisión del concurso, por CX 36 Centenario), Doña Bastarda completó 121 contratos, levemente por encima de las 118 presentaciones de Falta y Resto.

Solo otros dos títulos, murgueros también, alcanzaron la mítica barrera de los 100 contratos: La Gran Muñeca con 102 y Patos Cabreros con 100.

Recién aparece en el quinto lugar un conjunto de otra categoría, parodistas Zíngaros, con 90 contratos en tablados.

En las otras tres categorías, siempre con datos actualizados en la noche del sábado 7 de marzo, los más contratados son los humoristas Sociedad Anónima (57), la revista La Compañía (45) y la sociedad de negros y lubolos Yambo Kenia (40) -los tres ganadores del primer premio-.

Considerando los 10 conjuntos más contratados hay siete murgas (con un empate entre dos murgas en el puesto 10) y tres elencos de parodismo, lo que confirma que se trata de las dos categorías más solicitadas por los programadores de los escenarios, algo consistente desde hace muchos años.

La herramienta fundamental para elaborar el ranking diseñado por el periodista Di Bello es el portal de Daecpu en Internet, donde desde fines de enero se informa sobre los programas de tablados privados, populares y gratuitos (corresponden a las movidas Carnaval de a Pie, Barrio a Barrio y escenarios móviles de la Intendencia de Montevideo).

También son fuente de información las consultas a los conjuntos, lo que estos publican en redes sociales y aportes de sus compañeros de Carnaval del Futuro y de organizadores de espectáculos que no estén en la lista que Daecpu actualiza, por ejemplo los que se cumplen en el interior del país.

El ranking de tablados

  1. Doña Bastarda 121
  2. Falta y Resto 118
  3. La Gran Muñeca 102
  4. Patos Cabreros 100
  5. Zíngaros 90
  6. La Trasnochada 86
  7. La Nueva Milonga 81
  8. Momosapiens 81
  9. Los Muchachos 79
  10. Cayó la Cabra 72
  11. Queso Magro 72
  12. Un Título Viejo 67
  13. Caballeros 65
  14. Curtidores de Hongos 65
  15. Los Diablos Verdes 61
  16. Sociedad Anónima 57
  17. La Mojigata 55
  18. Los Chobys 51
  19. Los Adams 51
  20. Don Bochinche y Cía 50
  21. La Margarita 48
  22. Los Rolin 47
  23. Géminis 46
  24. La Compañía 45
  25. Tabú 42
  26. A la Bartola 44
  27. Cyranos 42
  28. Yambo Kenia 40
  29. Valores 39
  30. Jorge 37
  31. Gente Grande 37
  32. La Sara del Cordón 36
  33. Carambola 36
  34. Más Que Lonja 35
  35. Social Club 35
  36. Madame Gótica 34
  37. Mi Vieja Mula 34
  38. Jardín del Pueblo 33
  39. House 33
  40. Herencia Ancestral 32
  41. Integración 26
  42. De Todas Partes 25
  43. Bafo Da Onça 9

Algunas curiosidades

Hay tres elencos fuera de concurso, que no compiten en el Teatro de Verano, pero se presentan en tablados dado que sus directores integran la institución Daecpu, con destaque para el caso de Géminis que lidera en ese segmento con 46 contratos, más que 18 de los 40 concursantes.

Teniendo en cuenta solo a títulos del interior, los más contratados son los humoristas maragatos Sociedad Anónima (57), bastante más que los sanduceros Jardín del Pueblo (33) y los canarios Herencia Ancestral (32).

Hay elencos que pese a no haber clasificado a la liguilla han sido muy contratados, como Curtidores de Hongos (65) y La Mojigata (55), con más tablados incluso que los más requeridos de las categorías sociedades de negros y lubolos y revistas.

De los 40 que concursaron, la comparsa Integración, aunque accedió a la liguilla del carnaval, fue la que menos trabajó con 26 tablados.

