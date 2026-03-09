Ganadores del carnaval en tablados: la lista de conjuntos más contratados con un podio formado solo por murgas

Carnaval: la murga más contratada en los tablados fue la campeona, Doña Bastarda, con 121 contratos.

La murga Doña Bastarda , ganadora del primer premio en el concurso de carnaval , fue el conjunto que más actuaciones realizó en los tablados durante la zafra de espectáculos carnavaleros de 2026, liderando un podio que completaron otras dos tradicionales formaciones murgueras, Falta y Resto y La Gran Muñeca .

Con base en el análisis estadístico que elabora el periodista Oscar Di Bello, integrante del equipo Carnaval del Futuro (en el espacio “Los números de Osquitar", en la previa de la emisión del concurso, por CX 36 Centenario), Doña Bastarda completó 121 contratos, levemente por encima de las 118 presentaciones de Falta y Resto.

Solo otros dos títulos, murgueros también, alcanzaron la mítica barrera de los 100 contratos: La Gran Muñeca con 102 y Patos Cabreros con 100.

Recién aparece en el quinto lugar un conjunto de otra categoría, parodistas Zíngaros, con 90 contratos en tablados.

En las otras tres categorías, siempre con datos actualizados en la noche del sábado 7 de marzo, los más contratados son los humoristas Sociedad Anónima (57), la revista La Compañía (45) y la sociedad de negros y lubolos Yambo Kenia (40) -los tres ganadores del primer premio-.

Considerando los 10 conjuntos más contratados hay siete murgas (con un empate entre dos murgas en el puesto 10) y tres elencos de parodismo, lo que confirma que se trata de las dos categorías más solicitadas por los programadores de los escenarios, algo consistente desde hace muchos años.

La herramienta fundamental para elaborar el ranking diseñado por el periodista Di Bello es el portal de Daecpu en Internet, donde desde fines de enero se informa sobre los programas de tablados privados, populares y gratuitos (corresponden a las movidas Carnaval de a Pie, Barrio a Barrio y escenarios móviles de la Intendencia de Montevideo).

También son fuente de información las consultas a los conjuntos, lo que estos publican en redes sociales y aportes de sus compañeros de Carnaval del Futuro y de organizadores de espectáculos que no estén en la lista que Daecpu actualiza, por ejemplo los que se cumplen en el interior del país.

El ranking de tablados

Doña Bastarda 121 Falta y Resto 118 La Gran Muñeca 102 Patos Cabreros 100 Zíngaros 90 La Trasnochada 86 La Nueva Milonga 81 Momosapiens 81 Los Muchachos 79 Cayó la Cabra 72 Queso Magro 72 Un Título Viejo 67 Caballeros 65 Curtidores de Hongos 65 Los Diablos Verdes 61 Sociedad Anónima 57 La Mojigata 55 Los Chobys 51 Los Adams 51 Don Bochinche y Cía 50 La Margarita 48 Los Rolin 47 Géminis 46 La Compañía 45 Tabú 42 A la Bartola 44 Cyranos 42 Yambo Kenia 40 Valores 39 Jorge 37 Gente Grande 37 La Sara del Cordón 36 Carambola 36 Más Que Lonja 35 Social Club 35 Madame Gótica 34 Mi Vieja Mula 34 Jardín del Pueblo 33 House 33 Herencia Ancestral 32 Integración 26 De Todas Partes 25 Bafo Da Onça 9

Algunas curiosidades

Hay tres elencos fuera de concurso, que no compiten en el Teatro de Verano, pero se presentan en tablados dado que sus directores integran la institución Daecpu, con destaque para el caso de Géminis que lidera en ese segmento con 46 contratos, más que 18 de los 40 concursantes.

Teniendo en cuenta solo a títulos del interior, los más contratados son los humoristas maragatos Sociedad Anónima (57), bastante más que los sanduceros Jardín del Pueblo (33) y los canarios Herencia Ancestral (32).

Hay elencos que pese a no haber clasificado a la liguilla han sido muy contratados, como Curtidores de Hongos (65) y La Mojigata (55), con más tablados incluso que los más requeridos de las categorías sociedades de negros y lubolos y revistas.

De los 40 que concursaron, la comparsa Integración, aunque accedió a la liguilla del carnaval, fue la que menos trabajó con 26 tablados.