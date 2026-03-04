La lista que elaboró el jurado de carnaval con menciones especiales y a quién eligió como "figura de oro"

Jurado de Carnaval: eligió a Raúl Castro como nueva "figura de oro".

Raúl Castro , fundador de Falta y Resto y director responsable de la murga, se integró al selecto grupo de artistas que recibieron el premio máximo que otorga el jurado de carnaval a la hora de distinguir trayectorias en el concurso : "Tinta Brava" recibió este año el reconocimiento denominado "Figura de Oro" .

Antes de dar lectura a la extensa lista de menciones directas o candidatos a obtenerlas, en performances individuales y colectivas (ver más adelante la nómina completa), Gabriela Barboza -presidenta del jurado- repasó la lista de quienes han ganado hasta ahora el premio "Figura de Oro".

Alcanzar ese reconocimiento máximo considera, con base en el reglamento, que en años posteriores esos artistas obviamente pueden seguir participando, no obstante quedan excluidos de la posibilidad de ser distinguidos con menciones individuales.

Con relación a otros reconocimientos, el jurado del concurso de carnaval este año segmentó sus decisiones en menciones especiales directas; menciones técnicas directas; menciones técnicas con nominación; menciones colectivas; y menciones individuales.

Más Que Lonja.

Doña Bastarda 7 Imanol Sibes, "Artigas" en Doña Bastarda, figura máxima del carnaval por segundo año consecutivo.

Menciones especiales directas

Revelación del carnaval Más Que Lonja

Figura máxima del carnaval Imanol Sibes

Figura de Oro Raúl Castro

Mejor espectáculo de carnaval Doña Bastarda

Diploma especial al espectáculo promotor de igualdad de género Madame Gótica

MG 7 Madame Gótica.

Menciones técnicas directas

Mejor vestuario de murgas La Gran Muñeca

Mejor vestuario de parodistas Zíngaros

Mejor vestuario de sociedad de negros y lubolos Yambo Kenia

Mejor vestuario de humoristas Sociedad Anónima

Mejor vestuario de revistas La Compañía

Mejor maquillaje de murgas Falta y Resto

Mejor maquillaje de comparsas Valores

Mejor maquillaje de revistas La Compañía

Mejores sombreros nominados Queso Magro (retirada) / La Mojigata (retirada) / A la Bartola (retirada)

Arte plástico en tambores Integración / Yambo Kenia / Valores / La Sara del Cordón

Mejor puesta en escena de murgas Doña Bastarda

Mejor puesta en escena de parodistas Momosapiens

Mejor puesta en escena de sociedad de negros y lubolos Integración

Mejor puesta en escena de humoristas Sociedad Anónima

Mejor puesta en escena de revistas Tabú

Mejor coreografía de revistas La Compañía

Mejor coreografía de sociedad de negros y lubolos Valores / Yambo Kenia

Mejor coreografía de parodistas Zíngaros

Mejor letrista de murga Cayó la Cabra

Mejor letrista de parodistas Momosapiens

Mejor letrista de sociedades de negros y lubolos Integración / Valores

Mejor letrista de humoristas Sociedad Anónima

Mejor letrista de revistas Tabú

Valores 4 Valores.

Menciones técnicas con nominación

Mejor puesta en escena del carnaval Momosapiens / Doña Bastarda

Mejor libreto del carnaval Momosapiens / Cayó la Cabra

Mejor iluminación de carnaval Zíngaros / Doña Bastarda / Yambo Kenia / Falta y Resto / La Trasnochada / La Gran Muñeca

Mejor arreglador coral del carnaval Agustín Amuedo (Los Muchachos) / Aníbal González (Yambo Kenia) / Martín Souza (La Trasnochada)

Cayó la Cabra 3 Cayó la Cabra.

Menciones colectivas

Mejor batería de murga Cayó la Cabra / La Nueva Milonga / Patos Cabreros

Mejor cuerda de tambores Valores / Yambo Kenia / Integración

Mejor conjunto musical La Compañía / Yambo Kenia / Tabú

Mejor coro de murga Falta y Resto / La Nueva Milonga / Patos Cabreros

Mejor coro del carnaval Los Muchachos / Yambo Kenia / Zíngaros

Mejor cuerpo de baile de sociedades de negros y lubolos Valores / Yambo Kenia / La Sara del Cordón

Mejor cuerpo de baile de revistas La Compañía / Tabú / Madame Gótica

Mejor cuadro de sociedades de negros y lubolos Noche de Llamadas (Valores) / El lago de los cisnes negros (Yambo Kenia) / Maderita (Integración)

Mejor cuadro de revistas Pájaros perdidos (La Compañía) / Frágil (Madame Gótica) / Mamá no va a venir (Tabú)

Mejor cuadro de humoristas o humorada Pagar la cuenta (Los Chobys) / Quirófano (Cyranos) / Los Patones (Sociedad Anónima)

Mejor parodia Coda (Momosapiens) / El Sabalero (Caballeros) / Alí (Zíngaros)

Mejor saludo de murga Falta y Resto / La Nueva Milonga / La Trasnochada / Patos Cabreros

Mejor retirada de murga Doña Bastarda / Don Bochinche y Cía / Patos Cabreros / Falta y Resto

Mejor cuplé Las Maestras (Cayó la Cabra) / Transporte (Cayó la Cabra) / Artigas (Doña Bastarda) / Dios y Jesús (Un Título Viejo)

Mejor elenco Integración / Momosapiens / La Compañía

UTV 4 Un Título Viejo.

Menciones individuales

Mejor vedette Tamara Esnal (Valores) / Micaela Gares (Yambo Kenia) / Fatima Curzio (Integración) / Micaela Pintos (La Sara del Cordón)

Mejor cuadro de mama vieja y gramillero Yambo Kenia / Valores / La Sara del Cordón

Mejor escobero Federico Larraura (Yambo Kenia) / Maximiliano Suárez (Integración) / Gustavo “Tato” (Valores)

Mejor bailarina Nazarena Porto (Zíngaros) / Ariadna Ortíz ( Madame Gótica) / Flavia Ortega (Integración) / Catalina O’kuinghttons Menesses (La Compañía)

Mejor bailarín Julio Del Río (Tabú) / Luis Reymunde (La Compañía) / Diego Ramírez (Zíngaros) / Maximiliano Velo (Tabú)

Mejor director escénico de murgas Rafael Antognazza (La Nueva Milonga) / Carmela Viñas (A la Bartola) / Camilo Abellá (La Bastarda) / Agustín Amuedo (La Gran Muñeca)

Mejor interpretación vocal masculina Damián Luzardo (Zíngaros) / Diego Iraola (Caballeros) / Fabián Villalba (Tabú)

Mejor interpretación vocal femenina Ihara Burgos (Los Muchachos) / Antonella Puga (Tabú) / Carolina Favier (Zíngaros) / Estefani Rodríguez (Zíngaros)

Mejor solista masculino de murga Alexander Silva (Diablos Verdes) / Agustín Fuentes (La Margarita) / Agustín Pitaluga (Patos Cabreros)

Mejor solista femenina de murgas Guadalupe Calzada (La Mojigata) / Federica Pereyra (Falta y Resto) / Lucila Scariato (Falta y Resto)

Mejor actriz Mariana Sayas (Adams) / María Elena Pérez (Valores) / Gabriela Fumia (La Compañía) / Celina Pereyra (Los Muchachos)

Mejor actor Mauricio González (Valores) / Maxi Azambuya (Momosapiens) / Federico Pereyra (Momosapiens) / Marcos Rodríguez (La Sara del Cordón)

Figura de lubolos Oscar “Cococho” Pereira (Yambo Kenia) / Vanesa López (Valores) / Manu Etcheverría (Integración)

Figura de revistas Sergio Hernández (La Compañía) / Julio Del Río (Tabú) / Katya Zakarian (Madame Gótica)

Figura de humoristas Dahiana Bassadone (Cyranos) / Firu Fernández (Cyranos) / Gonzalo Prado (Sociedad Anónima)

Figura de parodistas Danilo Mazzo / Camila Caeiro / Ricardo García

Figura de murgas Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga) / Majo Gardiol (La Margarita) / Mayra Sepulveda (Cayó la Cabra)

Mejor utilización de pantalla Adams / Falta y Resto / La Trasnochada / La Gran Muñeca / Doña Bastarda / Yambo Kenia

Bajada de murga Patos Cabreros / Don Bochinche y Cía / La Gran Muñeca / Un Título Viejo / Doña Bastarda / La Nueva Milonga / Cayó la Cabra / Falta y Resto