La lista que elaboró el jurado de carnaval con menciones especiales y a quién eligió como "figura de oro"

4 de marzo 2026 - 16:07hs
Jurado de Carnaval: eligió a Raúl Castro como nueva "figura de oro".
Raúl Castro, fundador de Falta y Resto y director responsable de la murga, se integró al selecto grupo de artistas que recibieron el premio máximo que otorga el jurado de carnaval a la hora de distinguir trayectorias en el concurso: "Tinta Brava" recibió este año el reconocimiento denominado "Figura de Oro".
Antes de dar lectura a la extensa lista de menciones directas o candidatos a obtenerlas, en performances individuales y colectivas (ver más adelante la nómina completa), Gabriela Barboza -presidenta del jurado- repasó la lista de quienes han ganado hasta ahora el premio "Figura de Oro".
Alcanzar ese reconocimiento máximo considera, con base en el reglamento, que en años posteriores esos artistas obviamente pueden seguir participando, no obstante quedan excluidos de la posibilidad de ser distinguidos con menciones individuales.
2007: Julio “Kanela” Sosa y Miguel “Pendota” Meneses.
2008: Walter Tuala.
2009: Juan Mascheroni.
2010: Ariel “Pinocho” Sosa.
2011: Horacio Rubini.
2012: Carlos Prado.
2013: Miguel Villalba.
2014: César Pintos.
2015: Aldo Martínez.
2016: Tía Tina.
2017: Eduardo “Pitufo” Lombardo.
2018: Hugo “Cheché” Santos.
2019: Waldemar “Cachila” Silva.
2020: Edelweis Loyatte.
2021: no hubo carnaval por la pandemia de covid.
2022: Ricardo “Canario” Villalba y Marhiel Barboza.
2023: Ángel “Marquito” Gómez.
2024: Roberto Romero.
2025: Eduardo Da Luz.
2026: Raúl "Tinta Brava" Castro.
Decisiones del jurado de carnaval
Con relación a otros reconocimientos, el jurado del concurso de carnaval este año segmentó sus decisiones en menciones especiales directas; menciones técnicas directas; menciones técnicas con nominación; menciones colectivas; y menciones individuales.
Menciones especiales directas
Revelación del carnaval Más Que Lonja
Figura máxima del carnaval Imanol Sibes
Figura de Oro Raúl Castro
Mejor espectáculo de carnaval Doña Bastarda
Diploma especial al espectáculo promotor de igualdad de género Madame Gótica
Menciones técnicas directas
Mejor vestuario de murgas La Gran Muñeca
Mejor vestuario de parodistas Zíngaros
Mejor vestuario de sociedad de negros y lubolos Yambo Kenia
Mejor vestuario de humoristas Sociedad Anónima
Mejor vestuario de revistas La Compañía
Mejor maquillaje de murgas Falta y Resto
Mejor maquillaje de comparsas Valores
Mejor maquillaje de revistas La Compañía
Mejores sombreros nominados Queso Magro (retirada) / La Mojigata (retirada) / A la Bartola (retirada)
Arte plástico en tambores Integración / Yambo Kenia / Valores / La Sara del Cordón
Mejor puesta en escena de murgas Doña Bastarda
Mejor puesta en escena de parodistas Momosapiens
Mejor puesta en escena de sociedad de negros y lubolos Integración
Mejor puesta en escena de humoristas Sociedad Anónima
Mejor puesta en escena de revistas Tabú
Mejor coreografía de revistas La Compañía
Mejor coreografía de sociedad de negros y lubolos Valores / Yambo Kenia
Mejor coreografía de parodistas Zíngaros
Mejor letrista de murga Cayó la Cabra
Mejor letrista de parodistas Momosapiens
Mejor letrista de sociedades de negros y lubolos Integración / Valores
Mejor letrista de humoristas Sociedad Anónima
Mejor letrista de revistas Tabú
Menciones técnicas con nominación
Mejor puesta en escena del carnaval Momosapiens / Doña Bastarda
Mejor libreto del carnaval Momosapiens / Cayó la Cabra
Mejor iluminación de carnaval Zíngaros / Doña Bastarda / Yambo Kenia / Falta y Resto / La Trasnochada / La Gran Muñeca
Mejor arreglador coral del carnaval Agustín Amuedo (Los Muchachos) / Aníbal González (Yambo Kenia) / Martín Souza (La Trasnochada)
Menciones colectivas
Mejor batería de murga Cayó la Cabra / La Nueva Milonga / Patos Cabreros
Mejor cuerda de tambores Valores / Yambo Kenia / Integración
Mejor conjunto musical La Compañía / Yambo Kenia / Tabú
Mejor coro de murga Falta y Resto / La Nueva Milonga / Patos Cabreros
Mejor coro del carnaval Los Muchachos / Yambo Kenia / Zíngaros
Mejor cuerpo de baile de sociedades de negros y lubolos Valores / Yambo Kenia / La Sara del Cordón
Mejor cuerpo de baile de revistas La Compañía / Tabú / Madame Gótica
Mejor cuadro de sociedades de negros y lubolos Noche de Llamadas (Valores) / El lago de los cisnes negros (Yambo Kenia) / Maderita (Integración)
Mejor cuadro de revistas Pájaros perdidos (La Compañía) / Frágil (Madame Gótica) / Mamá no va a venir (Tabú)
Mejor cuadro de humoristas o humorada Pagar la cuenta (Los Chobys) / Quirófano (Cyranos) / Los Patones (Sociedad Anónima)
Mejor parodia Coda (Momosapiens) / El Sabalero (Caballeros) / Alí (Zíngaros)
Mejor saludo de murga Falta y Resto / La Nueva Milonga / La Trasnochada / Patos Cabreros
Mejor retirada de murga Doña Bastarda / Don Bochinche y Cía / Patos Cabreros / Falta y Resto
Mejor cuplé Las Maestras (Cayó la Cabra) / Transporte (Cayó la Cabra) / Artigas (Doña Bastarda) / Dios y Jesús (Un Título Viejo)
Mejor elenco Integración / Momosapiens / La Compañía
Menciones individuales
Mejor vedette Tamara Esnal (Valores) / Micaela Gares (Yambo Kenia) / Fatima Curzio (Integración) / Micaela Pintos (La Sara del Cordón)
Mejor cuadro de mama vieja y gramillero Yambo Kenia / Valores / La Sara del Cordón
Mejor escobero Federico Larraura (Yambo Kenia) / Maximiliano Suárez (Integración) / Gustavo “Tato” (Valores)
Mejor bailarina Nazarena Porto (Zíngaros) / Ariadna Ortíz ( Madame Gótica) / Flavia Ortega (Integración) / Catalina O’kuinghttons Menesses (La Compañía)
Mejor bailarín Julio Del Río (Tabú) / Luis Reymunde (La Compañía) / Diego Ramírez (Zíngaros) / Maximiliano Velo (Tabú)
Mejor director escénico de murgas Rafael Antognazza (La Nueva Milonga) / Carmela Viñas (A la Bartola) / Camilo Abellá (La Bastarda) / Agustín Amuedo (La Gran Muñeca)
Mejor interpretación vocal masculina Damián Luzardo (Zíngaros) / Diego Iraola (Caballeros) / Fabián Villalba (Tabú)