/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Jurado de carnaval aplicó una sanción a humoristas por un segundo de atraso, ¿incidirá en la noche de fallos?

El conjunto de humoristas Los Rolin recibió como sanción del jurado del carnaval la quita de 12 unidades en el puntaje obtenido durante el concurso

3 de marzo 2026 - 15:49hs
Carnaval 2026: Los Rolin.

Carnaval 2026: Los Rolin.

El elenco de humoristas Los Rolin recibió como sanción del jurado de carnaval la quita de 12 unidades en el puntaje obtenido durante el concurso de 2026, por exceder el tiempo máximo de actuación, se confirmó a El Observador desde el conjunto.

La sanción del jurado de carnaval a Los Rolin

El incumplimiento reglamentario, por un segundo de atraso se explicó, sucedió en la noche de este lunes 2 de marzo, cuando ese conjunto de la categoría humoristas realizó su tercera presentación en el Teatro de Verano ante el jurado que preside Gabriela Barboza, por la liguilla del carnaval.

El tiempo máximo de actuación en esta categoría es 55 minutos y hay un minuto adicional para que los carnavaleros completen su salida del escenario.

Este año la competencia en el humorismo es actualmente entre los conjuntos Cyranos, Los Rolin (defienden el primer premio logrado el año pasado) y Sociedad Anónima, dado que quedaron eliminados previo a la liguilla Los Chobys y Social Club.

Sobre cuánto incidirá esta sanción en el resultado, vale citar que en el último concurso, el del año 2025, Los Rolin fueron campeones con 55 puntos de ventaja sobre el vicecampeón, Sociedad Anónima (1.146 vs 1.091 puntos).

No obstante, hubo el año pasado, y en otros, primeros premios que se resolvieron por menos de 12 puntos, incluso por solo uno de distancia y hasta se registraron empates.

El antecedente de Los Chobys en 2010

El caso más emblemático que se recuerda, en el humorismo, ocurrió en el concurso del año 2010, cuando Los Chobys lograron 1.560 puntos y Sociedad Anónima 1.559, pero fue campeón el conjunto maragato al aplicarse una quita de dos unidades a Los Chobys, también por una falta reglamentaria, bajarse tarde del escenario del Ramón Collazo.

Los Rolin 3

El contexto

Este año Los Rolin, conjunto creado para el carnaval d 2019 y que tiene como director responsable a Martín "Tincho" Prado, presentan el espectáculo titulado "Mundos", con varios carnavaleros destacados en su plantel, entre ellos el propio "Tincho" Prado y Mauricio "Virgilio" Suárez.

Embed - Los Rolin - Etapa 6 de la Liguilla - Carnaval 2026

