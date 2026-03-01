Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Lo que se sabe sobre el cierre de la liguilla del carnaval, la noche de fallos y la rueda de triunfadores

Daecpu y la Intendencia de Montevideo diseñan el calendario de cierre de actividades del carnaval más largo del mundo

1 de marzo 2026 - 5:00hs
Carnaval: se aproxima el cierre de la zafra de 2026.

Carnaval: se aproxima el cierre de la zafra de 2026.

Si no hay suspensiones -es lo más probable considerando los pronósticos de estado del tiempo para estos días-, la última etapa de la liguilla del concurso de carnaval se hará este martes 3 de marzo y los fallos del jurado se divulgarán en la madrugada del miércoles 4, se informó a El Observador desde la Intendencia de Montevideo (IM).

Desde Daecpu, entidad que organiza el concurso en coordinación con la intendencia capitalina, se añadió a eso que está a estudio cada detalle de las noches de actuaciones de los primeros y segundos premios, teniendo en cuenta que se anunciaron paros de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) para el miércoles 4 y jueves 5 de marzo, lo que impide el funcionamiento del escenario del Parque Rodó.

Con el Teatro de Verano habilitado para los espectáculos de carnaval hasta el martes 10 de marzo, no sobran las fechas disponibles, porque el sábado 7 y domingo 8 -Día Internacional de la Mujer- son jornadas en la que suele quedar en pausa el carnaval en el Ramón Collazo, debido a esa conmemoración.

Las fechas para las noches de triunfadores serían, entonces, las del viernes 6 y las del lunes 9 y martes 10.

Una dificultad adicional es que, si bien falta mucho, hay pronósticos de precipitaciones para días próximos al fin de semana que viene.

Las dudas, al cierre de esta edición, son si habrá una, dos o tres jornadas para los espectáculos de festejos que incluyen las entregas de los trofeos, si actuarán solo los primeros premios o también los vicecampeones y si presentarán el espectáculo completo o parte del mismo.

Daecpu, se indicó, trabaja día a día en ese tema junto con la intendencia, al igual que perfila los precios de las localidades, que se venderán en Abitab y en las boleterías del escenario ubicado en la rambla de Montevideo.

La Trasnochada 2

Lo que falta de la liguilla del carnaval

Etapa 2 domingo 1°

  • Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)
  • Sociedad Anónima (humoristas)
  • Patos Cabreros (murga)

Etapa 6 lunes 2

  • La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)
  • Los Rolin (humoristas)
  • Doña Bastarda (murga)

Etapa 3 martes 3

  • Tabú (revista)
  • Queso Magro (murga)
  • Los Muchachos (parodistas)
Carnaval Carnaval 2026 Liguilla del Carnaval Daecpu Noche de Fallos

