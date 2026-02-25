Petinatti dijo que el carnaval es un circo romano, habló de odio y Cyranos respondió desde el Teatro de Verano

Petinatti, lo que dijo en Canal 4 y la respuesta de Cyranos (en la foto) en el Teatro de Verano.

Un nuevo momento "fuera de libreto" en un espectáculo de carnaval sucedió en el Teatro de Verano , en este caso con el conjunto de humoristas Cyranos como protagonista, cuando dos de sus integrantes aludieron a recientes declaraciones del comunicador Orlando Petinatti .

Sucedió en la noche de este martes 24, en el Ramón Collazo del Parque Rodó, durante la tercera actuación de Cyranos ante el jurado que preside Gabriela Barboza, en la liguilla carnavalera.

Un día antes, entrevistado por Luis Carballo -carnavalero e integrante este año de parodistas Adams- en el programa Algo Contigo de Canal 4, Petinatti afirmó que "el carnaval ya no es lo que era antes (...), el de los 80 (...), yo iba al carnaval, nos divertíamos todos, no se divierte nadie en carnaval, es un circo romano".

Durante el show de Cyranos ocurre un diálogo entre dos de sus componentes, Nicolás Fernández caracterizado como el periodista de VTV Nelson Burgos y Darío Sellanes imitando al Pae Donatto.

Los actores van ironizando sobre las distintas categorías del concurso y al llegar a humoristas surge el siguiente diálogo:

- Categoría humoristas

- ¿Humoristas? Hace mucho que no veo humoristas, no hacen reír a nadie, ¿sigue habiendo categoría humoristas?

- Parece que sí... Petinatti dijo que no hacen reír el carnaval a nadie

- Raro

- Con lo que yo me cago de la risa con Malos Pensamientos... ta salvado el humor

liguilla_etapa_04_024_806946b48e9c00adc531e3a428b30caa Nicolás "Firu" Fernández y Darío Sellanes en ese momento, en la actuación de Cyranos, en el Teatro de Verano.

Ese momento puede verse a los 35'50" del siguiente video.

Los casos de las dos murgas

No es la primera vez que en el concurso carnavalero del Teatro de Verano hay alusiones al conductor del programa radial Malos Pensamientos.

En la charla con Carballo, Petinatti señaló otro momento en el que fue mencionado en un espectáculo: "No me parece un hecho artístico gritar en un teatro 'andá a cagar Petinatti', me encanta... yo lo miré y dije: ¡qué boludo, qué boludo! Me (lo) imaginaba volviendo a la casa y diciéndole a la mujer (lo que había dicho: ¡andá a cagar Petinatti!)".

"Eso no es arte, eso es odio (...), no hay que naturalizar las agresiones ni el odio (...), pero me cagó de risa", concluyó Petinatti.

Ese momento al que se refirió el comunicador lo protagonizó el cupletero de La Nueva Milonga, Fabrizio Silvera, con un diálogo con el coro de esa murga:

"hay un gran comunicador uruguayo que anda diciendo por ahí que no le molesta que maten botijas

es imposible que alguien diga ese disparate

no hay inocentes en Gaza, eso sí que son ‘malos pensamientos’

andá a cagar Petinatti"

Jorge, otra de las murgas que compitió este año, incluyó en su libreto una cuarteta en la que también hay una alusión a Petinatti:

"si decís en la tele que está bien matar niños

la contradicción no es fácil

si no mirá al de la radio que tiene malos pensamientos

que piensa igual que un nazi"

El contexto

Cyranos, con la dirección responsable de Marcel Borrone, presenta este año un espectáculo titulado Paraíso. Es uno de los tres conjuntos de humoristas que compite en la liguilla del carnaval. Los otros son Sociedad Anónima y Los Rolin. Si bien logró un cupo en el concurso de 2026 en la prueba de admisión de noviembre, está celebrando 25 años de trayectoria y ganó el primer premio de la categoría seis veces, la última de ellas en 2019. Entre sus figuras destacan las participaciones de Darío Sellanes, Dahiana Bassadone y Nicolás Fernández.