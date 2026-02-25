Nacional vs Peñarol: el llamado del presidente Ricardo Vairo a los hinchas tricolores en la previa del clásico con un mensaje a la AUF por las sanciones recibidas

El mensaje del presidente de Nacional Ricardo Vairo a sus hinchas en la previa del clásico

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo , emitió un mensaje dirigido a los hinchas tricolores en la previa del clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 horas en el Gran Parque Central, en el que pidió un “comportamiento ejemplar” para evitar incidentes que puedan llevar a multas y sanciones.

“Familia Tricolor, este domingo volvemos a vivir un clásico en nuestra casa, en La Blanqueada. Sabemos lo que es llenar el Gran Parque Central alentando a todos unidos . Los necesitamos como siempre, hinchando sin parar, empujando al equipo desde el primer minuto y demostrando lo que es la hinchada de Nacional”, señaló en un video.

En su video, Vairo también cuestionó las sanciones que ha recibido Nacional por parte de la Comisión Disciplinaria de la AUF por hechos ocurridos en los últimos clásicos.

“Entendemos que las sanciones no han estado acordes con la gravedad de los hechos”, señaló en el mensaje.

La semana pasada Vairo habló del clásico y también se refirió al tema de las sanciones recibidas. Dijo que vivía la previa al duelo "con la preocupación de siempre de todos los clásicos por el comportamiento de la hinchada, que en las finales fue espectacular", en referencia al segundo partido de la definición de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central.

20251130 Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central, clásico final Liga AUF Uruguaya. Foto: Gastón Britos / Focouy Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central Foto: Gastón Britos / Focouy

"Y ojalá podamos repetirlo, porque ya tuvimos un primer tema ahí con una multa y un antecedente que se generó en el clásico de la Supercopa en el estadio”, señaló, en referencia al último clásico en el Centenario.

Agregó que el tema de la seguridad “siempre” le “preocupa”. “Siempre estamos trabajando mucho en eso, hablando con mi equipo directivo y tratando de que el comportamiento siga siendo claro, el respeto también. Una cosa que ya hemos manifestado, creemos que las sanciones que han habido, tanto ahora en la Supercopa como en las finales también, creo que no han sido racionales, porque creo que ha habido diferencias bastante grandes entre comportamientos de uno y otro, y eso nos complica bastante también en el diálogo con los distintos colectivos”.

En el clásico de la Supercopa Peñarol fue castigado por 200 UR, mientras que Nacional recibió una sanción de 180 UR.

Clásico en La Blanqueada

Tras la frase sobre las sanciones, Vairo continuó con su mensaje. "Pero el comportamiento ejemplar de nuestra gente es parte de lo que nos permite seguir siendo diferentes. La pasión y la responsabilidad pueden y deben ir de la mano".

"Cada acción dentro y fuera de la cancha habla de nosotros y del club que representamos. Cuidemos nuestro barrio, nuestra casa y a nuestro club. Vivamos el clásico como lo sabemos vivir, con orgullo, con unión y con grandeza. El domingo hay clásico en La Blanqueada. Y todos unidos venceremos. ¡Nacional, Nacional!", señaló.