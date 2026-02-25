Nacional busca fichar un golero en el cierre del período de pases tras la dura lesión de uno de los arqueros del plantel principal de Jadson Viera

Nacional busca fichar un arquero en el cierre del período de pases , que en el fútbol uruguayo finaliza este miércoles 25 de febrero, debido a que uno de los tres goleros del plantel principal de Jadson Viera sufrió una dura lesión.

Se trata de Federico Bonilla , el tercer golero del equipo por detrás de Luis Mejía, arquero titular, e Ignacio Suárez, primer suplente del panameño.

El juvenil, con actuaciones en la selección uruguaya, se rompió los ligamentos de la rodilla , por lo que estará varios meses sin jugar.

Ante esa situación, Nacional busca un arquero para cubrir esa baja, según confirmaron a Referí desde la cúpula directriz tricolor.

“Es la idea. Se está evaluando”, señalaron este miércoles por la mañana.

Los tricolores pueden buscar un golero en estas próximas horas, dentro del período de pases del fútbol uruguayo, pero también tienen la opción de contratar a un arquero que esté en condición de libre, lo que le daría más tiempo para analizar distintas opciones ya que no tendría un plazo para ser anotado.

Se espera que Mejía, uno de los goleros de la selección de Panamá, se ausente en este año en el marco de la preparación y la disputa del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Nacional desistió de fichar a un golero ante esa baja de "Manotas" y confió en Nacho Suárez para que lo remplace cuando no esté.

Pero ahora, al no contar con Bonilla, los albos saldrán al mercado para sumar un arquero.

Nacional busca un nuevo volante

Además de arquero, Nacional busca un volante para reforzar el mediocampo y estar cubierto en caso de tener una baja de último momento en esa zona.

Los tricolores están negociando con Valladolid por la transferencia del juvenil Agustín Dos Santos, aunque la idea en principio es que siga hasta mitad de año en los albos.

Actualmente, el plantel tricolor cuenta con los mediocampistas Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Dos Santos, el colombiano Jhon Guzmán, contratado en el comienzo de año, y fichó recientemente a Mauricio Vera ante la salida de Christian Oliva.