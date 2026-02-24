Cinco fortalezas de Nacional para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central

Localía, jugadores que vienen subiendo su nivel y tener a todo el plantel a la orden, son algunas de las fortalezas que tiene Nacional para enfrentar a Peñarol el próximo domingo a la 19:30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El equipo de Jadson Viera llega al clásico invicto, con 7 puntos en la tabla tras los primeros tres partidos, mientras que los aurinegros de Diego Aguirre suman 6 unidades, con una derrota ante Central Español en la segunda fecha.

Nacional volverá a ser local ante Peñarol en el Gran Parque Central , donde se espera que sus hinchas llenen las tribunas en un duelo que solo tendrá parciales albos.

Los tricolores tienen un muy buen último antecedente en su casa con el segundo clásico de la pasada final de la Liga AUF Uruguaya que ganaron con el gol de Christian Ebere en el alargue, 1-0, resultado que le dio el título y en el que los espectadores bolsos alentaron al equipo en gran forma.

“Creo que es importante que el primer clásico se juegue en nuestra cancha. Yo creo que tenemos la expectativa de poder sacar réditos de ser locales”, dijo el presidente de Nacional, Ricardo Vairo.

Todos a la orden

Jadson Viera cuenta con su plantel a la orden, algo que el técnico valoró al finalizar el partido ante Progreso al no recibir sanciones por tarjetas ni tener nuevas lesiones.

Nacional en la Supercopa Uruguaya 2026 / Nicolás López Nicolás López Foco Uy

El DT no podrá contar con Juan Cruz De los Santos, quien sufrió un desgarro tras la primera fecha, si bien no está totalmente descartado y existe una mínima posibilidad de que esté a la orden.

Un plantel recargado

Nacional cuenta con un gran plantel y con jugadores que llegaron en los últimos días del período de pases y que aún no han debutado, pero que se espera que estén a la ornen y quizás entrar en el equipo.

Uno de ellos es Camilo Cándido, quien llegó como uno de los principales refuerzos para la banda izquierda, que iba a jugar ante Progreso pero que quedó afuera por una sobrecarga muscular. Ahora, el ex Cruz Azul podría debutar como titular en el clásico, en un puesto donde el DT ha utilizado al juvenil Federico Bais, de buenas presentaciones.

20260124 presentación nacional deportes concepcion amistoso (10) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Otro que podría tener su estreno el domingo es Mauricio Vera, el volante argentino que pidió Viera y que podría reforzar el mediocampo si el entrenador opta por poner tres en el medio o para reforzarlo en el correr del partido.

Figuras que pueden aparecer en cualquier momento

Los tricolores mantienen la base del año pasado y en ella hay varias figuras que tienen la capacidad de aparecer en cualquier momento, como en el caso de Maximiliano Gómez, que pasa por un buen momento, o de Nicolás López, que debutó en el Apertura ante Progreso el pasado domingo y se mostró muy fino con la pelota.

20260208 Maximiliano Gómez Nacional Boston River Torneo Apertura 2026. Foto Felipe Mereola-FocoUy (12) Maximiliano Gómez Foto: Felipe Mereola/FocoUy

También resta por ver cómo responderá Maxi Silvera en su primer clásico como tricolor en el Parque, tras sus actuaciones en las que se ha destacado por su labor ofensiva más que por sus goles y tras la espina que le quedó por el tanto que se perdió en la final de la Supercopa.

Además, Nacional cuenta con jugadores en buenos momentos como Julián Millán y Lucas Rodríguez, y con recambios de peso como Gonzalo Carneiro y Nicolás Lodeiro.

Jadson Viera y un nuevo clásico

El entrenador tricolor dirigirá su cuarto clásico y llegará a su noveno encuentro oficial al frente de los albos, club al que llegó cuando quedaban dos fechas para el cierre del Clausura 2025 y en el que fue campeón de la pasada Liga AUF Uruguaya.

20260122 Jadson Viera Nacional Progreso Copa de la Liga AUF semifinal Foto Leonardo Carreño Focouy (7) Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño/Focouy

El DT está invicto en clásicos en los 90 minutos. En el primero, en la final de ida en el Campeón del Siglo, sorprendió con su planteo y se llevó un 2-2, cuando su equipo supo estar 2-0 arriba.

Luego, en la vuelta en el Parque Central, Nacional se impuso 1-0 en el alargue con el gol de Ebere para el campeonato.

Y el tercer clásico fue el de la final de la Supercopa Uruguaya, con empate 0-0, pero con Peñarol quedándose con el título en los tiros penales.

Ahora el DT tricolor, a quien se lo cuestionó por no hacer el mismo juego que en Boston River en los clásicos, tendrá una nueva oportunidad en su casa y ante su hinchada, para buscar su primer triunfo clásico en los 90.