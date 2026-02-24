Nacional lanzó la venta de entradas para el clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central; mirá los detalles y la prioridad de venta
El encuentro se jugará en el Gran Parque Central; mirá los precios y detalles de la venta de entradas
24 de febrero 2026 - 12:23hs
Venta de entradas para Nacional vs Peñarol
Nacional lanzó el canje y venta de entradas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
El encuentro solo tendrá hinchas locatarios.
La venta, que comenzó este martes a la hora 10:00, tendrá los tres primeros días de preferencia para sus socios, según sus distintas categorías y con apertura de categorías a la hora 00:00, y el viernes se abrirá al público general, en caso de que queden entradas.
Los precios para los socios van desde $ 155 a $ 455 y las generales desde $ 445 a $ 1.010.