Nacional lanzó la venta de entradas para el clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central; mirá los detalles y la prioridad de venta

El encuentro se jugará en el Gran Parque Central; mirá los precios y detalles de la venta de entradas

24 de febrero 2026 - 12:23hs
Nacional lanzó el canje y venta de entradas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El encuentro solo tendrá hinchas locatarios.

La venta, que comenzó este martes a la hora 10:00, tendrá los tres primeros días de preferencia para sus socios, según sus distintas categorías y con apertura de categorías a la hora 00:00, y el viernes se abrirá al público general, en caso de que queden entradas.

Los precios para los socios van desde $ 155 a $ 455 y las generales desde $ 445 a $ 1.010.

Javier Feres
TORNEO APERTURA

Peñarol volvió a ser multado, Nacional recibió la primera del Apertura y otros tres clubes fueron advertidos; Leonel Rocco y su hijo recibieron dos partidos; mirá las sanciones

Agustín Dos Santos 
NACIONAL

La joya de Nacional que puede ser transferida esta semana a España; mirá la situación de Agustín Dos Santos

La venta es a través dela web Nacional.uy.

Precios de la venta de entradas para Nacional vs Peñarol:

Preferencia de venta de entradas para Nacional vs Peñarol:

