Jorge Barrera anunció que fue liberado el último hincha preso de Peñarol tras los incidentes de 2024 en Río en la previa del partido ante Botafogo

El expresidente de Peñarol y abogado penalista Jorge Barrera anunció este martes que fue liberado el último hincha aurinegro que estaba preso en Río de Janeiro desde el pasado 23 de octubre de 2024.

"Con alegría podemos anunciar que la resolución favorable de un recurso ejecución penal permitió la libertad de Ezequiel en Brasil , el único uruguayo que permanecía preso, ahora a trabajar para asegurar su retorno al país, gracias a todos los que colaboraron. No hay ningún preso más. Gracias a todos por la confianza profesional, al club por el apoyo y a los hinchas por su solidaridad en todo momento. Un agradecimiento muy especial a los genios de Rodrigo Rey, Eduardo Benfica y Roger Gomes. Capítulo triste que hoy cierra una etapa", escribió Barrera en su cuenta de X.

En la antesala del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2024, cuando Peñarol visitó a Botafogo, los hinchas de Peñarol fueron concentrados en Recreio dos Bandeirantes.

Esa zona fue liberada por la Policía y los hinchas de Peñarol fueron atacados por diversos bandos.

Un ómnibus de Peñarol fue incendiado por hinchas brasileños y un Policía fue grabado diciéndolo a los delincuentes que ninguno de ellos iba a ser apresado.

En cambio, se detuvieron a cientos de hinchas de Peñarol. La mayoría fueron liberados pero otros, 21, quedaron detenidos.

Ahí comenzó el trabajo de la defensa penal que encararon Barrera, Rey, Gomes y Benfica para lograr la liberación de los hinchas.

También hubo barras aurinegros que cometieron desmanes en la zona. Algún otro fue grabado realizando gestos racistas.

Desde Uruguay, los hinchas de Peñarol realizaron una larga movida con banderas y solicitudes a los dirigentes de Peñarol y a autoridades del Ministerio del Interior para lograr la liberación de los presos.

Con el tiempo, la defensa jurídica de los procesados logró las liberaciones y este 24 de febrero, a un año y cuatro meses del acontecimiento, se logró la excarcelación en Río del último preso.

"Se obtuvo una sustitución para el cumplimiento de la pena, es una estrategia más conservadora pero pondera la libertad; ahora tenemos que trabajar para su retorno al país con distintos instrumentos de excepción cautelar o de ejecución penal, dependiendo de las jurisdicciones. Era el único uruguayo que permanecía preso luego de los los acontecimientos públicos previos al partido de Botafogo, no habíamos tenido hasta ahora un criterio judicial proporcional al delito, creo que este fallo de ejecución penal restaura un equilibrio a esta altura necesario", dijo a Referí Rodrigo Rey.

"Con Jorge Barrera nos preocupaba la salud mental de Ezequiel. Ha soportado valientemente este proceso, es un muchacho que ha enfrentado esto solo con mucha hombría", agregó el abogado.