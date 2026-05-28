Un hombre de 49 años murió en un centro de evacuación del Sinae luego de ser captado por estar en situación de calle

Un hombre de 49 años murió en la tarde de este jueves en el centro de evacuación del polideportivo de la Escuela Nacional de Policía que el Sistema Nacional de Emergencias ( Sinae ) montó por la alerta roja vigente para personas en situación de calle .

El hombre estaba alojado en este centro desde la medianoche del martes , luego de haber sido captado por personal policial por estar a la intemperie.

Poco después de las 15:00 de este jueves , el hombre sufrió una descompensación y fue asistido por el equipo de salud presente en el centro de evacuación por un paro cardiorrespiratorio.

Hombre en situación de calle que murió en Flor de Maroñas no estaba "mapeado" y Sinae reconoce "falencias" para captar personas en la periferia

Civila respondió a críticas y dijo que "el gobierno dio la cara" ante la muerte de un hombre en situación de calle en Flor de Maroñas

Dos equipos médicos hicieron tareas de reanimación con apoyo de una ambulancia especializada. Luego de múltiples intentos, se confirmó la muerte sobre las 16:39.

En los operativos de la noche del miércoles se atendieron a 3.549 personas en todo el país, según el reporte del Sinae. Unas 2.448 fueron en Montevideo y otras 1.101 en el interior. Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) atendió a 3.028 personas, el Sinae lo hizo con 521.

El pasado fin de semana murió un hombre de 42 años en situación de calle en el barrio de Flor de Maroñas. Esta víctima no estaba "mapeada" por las instituciones que intervienen en la alerta roja y el último registro del Mides sobre él era de 2021, contó el director del Sinae Leandro Palomeque el sábado en Torre Ejecutiva.

Según el testimonio de vecinos, este hombre estaba en esa zona desde hace un mes y vivía en una especie de estructura de cartón y telas. A su vez, durante la conferencia del sábado, el Sinae reconoció "falencias" para captar personas en la periferia.

Esa muerte fue la primera desde que se decretó la alerta roja el 7 de mayo, que implica la evacuación obligatoria de esta población para preservar su salud, dada la situación de extrema vulnerabilidad.