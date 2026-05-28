Horas antes de que se anuncien los nuevos precios de los combustibles, el sindicato de Ancap ratificó el paro de 24 horas desde este viernes

La Federación Ancap (Fancap) , el sindicato de la empresa pública, resolvió ratificar la medida de paro por 24 horas prevista a partir de las 14:00 de este viernes , horas antes de que se anuncien los nuevos precios de los combustibles para junio.

Los trabajadores afirmaron en un comunicado que la única forma de dejar en suspenso la medida es instalar en el "corto plazo" un "ámbito serio para discutir la reestructura" prevista para la planta de refinería de La Tablada.

Pese a la medida sindical, Fancap asegura que "no habrá falta de combustible", dado que esta semana se despacharán "45 millones de litros de combustible".

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La disponibilidad de combustible en las estaciones es controvertida por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay ( Unvenu ), que ya había advertido por problemas de abastecimiento que, según aseguran, se generan a fin de mes debido a los paros realizados por Fancap en los días previos a los ajustes de combustibles.

Desde la gremial señalaron que la situación se repite mes a mes y termina afectando tanto a las estaciones de servicio como a los clientes, que muchas veces no logran cargar combustible antes de las suba de precios.

Según explicó el presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti, el escenario se agrava porque también existe una medida adoptada por la Unión de Transportistas de Combustible (UTCC). “Si Fancap para entre semana, ellos el sábado no trabajan”, señaló.

Desde el sindicato, sin embargo, afirman que "los empresarios de los combustibles especulan ante cada suba, generando un sobre stock que luego lo venden a precio superior".

La ministra de Industria Fernanda Cardona contó que estima tener novedades este viernes sobre los nuevos precios del combustible. "Nuestra idea es continuar con esa regla de no trasladar al precio (de venta) lo que el Precio de Paridad de Importación establece", dijo la secretaria de Estado este jueves.

"Estamos intentando que el shock no se traslade 100%, estamos amortiguando ese perjuicio", sentenció.