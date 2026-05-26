Estacioneros advierten que medidas sistemáticas de Fancap dificultan que consumidores carguen combustible antes de los aumentos

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay ( Unvenu ) volvió a advertir por los problemas de abastecimiento que, según aseguran, se generan a fin de mes debido a los paros realizados por Fancap en los días previos a los ajustes de combustibles.

Desde la gremial señalaron que la situación se repite mes a mes y termina afectando tanto a las estaciones de servicio como a los clientes, que muchas veces no logran cargar combustible antes de las subas de precios.

El presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti , dijo a El Observador que, si bien no tiene un registro oficial, recuerda “ siete subas de combustibles ” en las que hubo medidas sindicales antes de los aumentos.

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“Si yo mal no recuerdo, van siete subas de combustibles en las cuales, previo a la suba, la gente de Fancap hace un paro ”, afirmó.

Según explicó, el escenario se agrava porque también existe una medida adoptada por la Unión de Transportistas de Combustible (UTCC). “Si Fancap para entre semana, ellos el sábado no trabajan”, señaló.

Para Sanguinetti, la combinación de ambas decisiones termina impactando directamente sobre el abastecimiento de las estaciones. “En realidad se suman dos medidas de sindicatos distintos que empeoran justamente el abastecimiento en las estaciones”, sostuvo.

A eso se agrega, según dijo, una reacción habitual de los consumidores cuando comienzan a circular noticias sobre posibles faltantes de combustible. “Cuando todo esto sale a la prensa, gente que de repente no estaba evaluando cargar porque tiene medio tanque o lo que fuera, naturalmente va a la estación ante el riesgo de la falta de suministro”, explicó.

El dirigente aseguró que el problema se siente especialmente fuera de Montevideo y el área metropolitana. “Acá en la zona de las ciudades, si no hay en una estación, hay en otra y es difícil que se sienta el desabastecimiento. Se complica más a medida que nos alejamos de la zona metropolitana”, indicó.

En ese sentido, explicó que muchas estaciones del interior tienen menor capacidad de almacenamiento y menos margen para anticiparse a este tipo de situaciones. “Muchas veces son estaciones añosas que tienen tanques chicos y no se pueden preparar con anterioridad para este tipo de eventos”, agregó.

Ante este escenario, Unvenu recomendó a los clientes no esperar al último momento para cargar combustible.

El impacto de los vehículos eléctricos

Sanguinetti también se refirió al crecimiento de los vehículos eléctricos en Uruguay y aseguró que las estaciones de servicio no están “en contra de la electromovilidad”.

“Hay muchas estaciones, más de 60, que pusieron cargadores y nos queremos adecuar”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que el modelo todavía presenta desafíos económicos y ambientales.

“Nadie gana con la venta de energía eléctrica para los autos eléctricos”, dijo. Además, planteó interrogantes sobre el futuro tratamiento de las baterías y los residuos de estos vehículos. “Se están empezando a dar cuenta de qué van a hacer con los residuos de las baterías y los autos”, afirmó.