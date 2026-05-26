Murió el argentino Fernando Gayoso, entrenador de arqueros de Nacional en 2013 cuando integró el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena

El argentino Fernando Gayoso falleció en la madrugada de este martes a los 55 años. Padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y tuvo una larga trayectoria como entrenador de goleros que incluyó un pasaje por Nacional en 2013.

Gayoso, quien hizo formativas y jugó en Vélez Sarsfield, formó parte de varios cuerpos técnicos de Boca Juniors donde acompañó a Rodolfo Arruabarrena, Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón.

En 2013, tras un interinato de Juan Carlos "Cacho" Blanco, luego de que fuera cesado Daniel Carreño, Nacional apostó por la contratación del Vasco Arruabarrena quien debutó el 7 de abril de 2013, en pleno Torneo Clausura (séptima fecha) con un 4-3 a Bella Vista.

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Arruabarrena llegó acompañado de Diego Markic como ayudante técnico, el preparador físico Gustavo Roberti y Fernando Gayoso como entrenador de arqueros.

Se mantuvieron en el cargo hasta el final del Torneo Apertura 2013 donde cayeron 2-1 de locales ante Fénix. Tres fechas antes, el clásico perdido 3-2 contra Nacional fue laudatorio para definir que el ciclo ya estaba terminado. El clásico del Torneo Apertura también había sido derrota, por 3-0.