Nacional otra vez sancionado por culpa de sus hinchas y el club ya supera $ 1.250.000 en multas en 2026

Nacional recibió el lunes por la noche una nueva multa por el comportamiento de sus hinchas que en todo lo que va de la temporada 2026 no cesan en sus actitudes prohibidas que perjudican al club.

En esta ocasión fueron cánticos violentos entonados en el partido contra Albion y también el ingreso de banderas de tamaño mayor al permitido lo que llevó a la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a imponerle a Nacional una nueva multa.

Justifica la sanción lo que establece el artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus jugadores, entrenadores, oficiales y también sus hinchas.

La multa que se le aplicó a Nacional fue de 35 unidades reajustables (UR). Al valor de mayo de la UR, $ 1.917,35, la multa asciende a $ 67.107.

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Con esta nueva multa, Nacional lleva pagados $ 1.183.451 por culpa de su hinchada en lo que va del año.

Las multas de Nacional en la temporada 2026

Torneo / Fecha Rival Estadio Multa Supercopa vs Peñarol Centenario 180 UR / $ 333.329 Apertura / 1 vs Boston River Florida Advertencia Apertura / 2 vs Racing GPC Apercibido Apertura / 3 vs Progreso Durazno 15 UR / $ 27.000 Apertura / 4 vs Peñarol GPC 150 UR / $ 277.774 Apertura / 5 vs Juventud P. Artigas 35 UR / $ 66.903 Apertura / 6 vs Wanderers GPC 35 UR / $ 66.903 Apertura / 7 vs Defensor Sporting Franzini 25 UR / $ 47.888 Apertura / 10 vs Central Español GPC 55 UR / $ 105.134 Apertura / 11 vs Deportivo Maldonado Domingo Burgueño Miguel 45 UR / $ 86.149 Apertura / 12 vs Liverpool Centenario 65 UR / $ 124.437 Apertura / 15 vs Cerro Gran Parque Central 25 UR / $ 47.934 Intermedio / 2 vs Albion Gran Parque Central 35 UR / $ 67.107 TOTAL 600 UR / $ 1.250.558

En esta fecha, en la que visitó el Franzini para vencer a Defensor Sporting, Peñarol no fue multado, pero sí recibió una multa el miércoles de la semana pasada, por lo ocurrido en la primera fecha contra Liverpool, en el Campeón del Siglo.

En esa ocasión, Peñarol fue multado en 45 UR por ingreso de banderas prohibidas.

El monto de la multa ascendió a $ 86.281 y con cinco sanciones económicas en su temporada, Peñarol fue perjudicado por la conduta de sus hinchas en $ 865.466.

Torneo / Fecha Rival Estadio Multa Supercopa Uruguaya Nacional Centenario 200 UR / $ 370.366 Apertura / 2 Central Español Campus de Maldonado 30 UR / $ 64.814 Apertura / 3 Deportivo Maldonado Campeón del Siglo 150 UR / $ 277.000 Apertura / 13 Wanderers Centenario 35 UR / $ 67.005 Intermedio / 1 Liverpool Campeón del Siglo 45 UR / $ 86.281 TOTAL 460 UR / $ 865.466

Wanderers (35 UR)Total$ 779.185 (415 UR)