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Nacional otra vez sancionado por culpa de sus hinchas y el club ya supera $ 1.250.000 en multas en 2026

Los hinchas de Nacional siguen con su comportamiento habitual en esta temporada: hacer multar al club por conductas prohibidas

26 de mayo de 2026 9:15 hs
Hinchas de Nacional

Hinchas de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional recibió el lunes por la noche una nueva multa por el comportamiento de sus hinchas que en todo lo que va de la temporada 2026 no cesan en sus actitudes prohibidas que perjudican al club.

En esta ocasión fueron cánticos violentos entonados en el partido contra Albion y también el ingreso de banderas de tamaño mayor al permitido lo que llevó a la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a imponerle a Nacional una nueva multa.

Justifica la sanción lo que establece el artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus jugadores, entrenadores, oficiales y también sus hinchas.

La multa que se le aplicó a Nacional fue de 35 unidades reajustables (UR). Al valor de mayo de la UR, $ 1.917,35, la multa asciende a $ 67.107.

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Con esta nueva multa, Nacional lleva pagados $ 1.183.451 por culpa de su hinchada en lo que va del año.

Las multas de Nacional en la temporada 2026

Torneo / Fecha

 Rival Estadio Multa
Supercopa vs Peñarol Centenario 180 UR / $ 333.329
Apertura / 1 vs Boston River Florida Advertencia
Apertura / 2 vs Racing GPC Apercibido
Apertura / 3 vs Progreso Durazno 15 UR / $ 27.000
Apertura / 4 vs Peñarol GPC 150 UR / $ 277.774
Apertura / 5 vs Juventud P. Artigas 35 UR / $ 66.903
Apertura / 6 vs Wanderers GPC 35 UR / $ 66.903
Apertura / 7 vs Defensor Sporting Franzini 25 UR / $ 47.888
Apertura / 10 vs Central Español GPC 55 UR / $ 105.134
Apertura / 11 vs Deportivo Maldonado Domingo Burgueño Miguel 45 UR / $ 86.149
Apertura / 12 vs Liverpool Centenario 65 UR / $ 124.437
Apertura / 15 vs Cerro Gran Parque Central 25 UR / $ 47.934
Intermedio / 2 vs Albion Gran Parque Central 35 UR / $ 67.107
TOTAL 600 UR / $ 1.250.558

En esta fecha, en la que visitó el Franzini para vencer a Defensor Sporting, Peñarol no fue multado, pero sí recibió una multa el miércoles de la semana pasada, por lo ocurrido en la primera fecha contra Liverpool, en el Campeón del Siglo.

En esa ocasión, Peñarol fue multado en 45 UR por ingreso de banderas prohibidas.

El monto de la multa ascendió a $ 86.281 y con cinco sanciones económicas en su temporada, Peñarol fue perjudicado por la conduta de sus hinchas en $ 865.466.

Torneo / Fecha Rival Estadio Multa
Supercopa Uruguaya Nacional Centenario 200 UR / $ 370.366
Apertura / 2 Central Español Campus de Maldonado 30 UR / $ 64.814
Apertura / 3 Deportivo Maldonado Campeón del Siglo 150 UR / $ 277.000
Apertura / 13 Wanderers Centenario 35 UR / $ 67.005
Intermedio / 1 Liverpool Campeón del Siglo 45 UR / $ 86.281
TOTAL 460 UR / $ 865.466

Wanderers (35 UR)Total$ 779.185 (415 UR)

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