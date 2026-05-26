Edinson Cavani volvió a sentir molestias y se retiró del último entrenamiento de Boca Juniors

El uruguayo Edinson Cavani continúa viviendo un calvario con su lesión en la zona lumbar, y en esta oportunidad tuvo que abandonar nuevamente el último entrenamiento de Boca Juniors por una molestia en esa zona luego de sumarse a los entrenamientos a la par de sus compañeros la semana pasada, apuntando a un nuevo regreso a las canchas.

El delantero uruguayo apenas completó 15 minutos del entrenamiento antes de retirarse con molestias en la espalda, y su presencia en la lista de convocados para el duelo del jueves ante Universidad Católica por la Copa Libertadores quedó seriamente comprometida .

La recaída llega en el peor momento para el técnico Claudio Úbeda y para el xeneize , que necesita ganar el próximo jueves a las 21:30 en La Bombonera ante U Católica para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El cuerpo técnico había planificado la sesión del lunes como una prueba clave para determinar si Cavani podía sumarse a la nómina, pero los dolores lumbares reaparecieron y frenaron ese plan .

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El uruguayo no jugó ante Cruzeiro porque consideraron que estaba a falto de ritmo, pese a haber entrenado con sus compañeros días antes.

El calvario de Edinson Cavani con su lesión

Aunque desde el club no hubo un parte médico oficial, todo indica que la zona afectada es nuevamente la espalda, la misma que lo condiciona desde la temporada anterior. En Argentina informan desde entorno del club que no se trataría de una nueva lesión, sino de una medida precautoria para no agravar el cuadro.

El Matador no disputa un encuentro oficial desde el 20 de febrero, cuando fue titular ante Racing por el Torneo Apertura y salió diez minutos antes del final.

A fines de marzo, el ex integrante del Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado, había explicado la situación: "Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le estaba apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos".

20260215 ALEJANDRO PAGNI / AFP Foto por ALEJANDRO PAGNI / AFP Boca Juniors' Uruguayan forward #10 Edinson Cavani gestures ahead of the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between Boca Juniors and Platense at La Bombonera Edinson Cavani Foto: Alejandro Pagni/AFP

En caso de que Cavani no esté disponible para el próximo jueves, se sumaría una nueva baja para Úbeda que no podrá contar con Adam Bareiro por lesión y la presencia de Miguel Merentiel está en duda, ya que sufrió un leve desgarro en uno de los entrenamientos de la semana pasada.

En ese contexto, el único centrodelantero natural disponible para ser titular sería Milton Giménez, que apunta a ser titular junto con Exequiel Zeballos y con Ángel Romero como alternativa desde el banco de suplentes.