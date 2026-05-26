Un entrenador menos: Defensor Sporting cesó a Román Cuello tras la derrota ante Peñarol, y solo siete de los 16 técnicos que arrancaron el año siguen en su cargo

Defensor Sporting informó que rescindió el contrato de Román Cuello , entrenador que había contratado a principios de año para la temporada 2026, luego de la derrota 2-0 ante Peñarol en el Estadio Franzini por la segunda fecha del Torneo Intermedio .

"La Comisión Directiva resolvió cesar el vínculo laboral con el entrenador Román Cuello y su cuerpo técnico", publicó Defensor en sus redes sociales, en las que destacó a los integrantes del equipo de Cuello y al DT como "grandes personas y profesionales", y les deseó a todos "el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos deportivos".

La Comisión Directiva resolvió cesar el vínculo laboral con el entrenador Román Cuello y su cuerpo técnico. Grandes personas y profesionales a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos deportivos. pic.twitter.com/IDAE08Vs6S

Cuello fue cesado tras 17 partidos a cargo del Violeta, que está último en el Grupo B del Intermedio con dos derrotas en dos partidos.

Posiciones del Torneo Intermedio, Tabla Anual y descenso tras el triunfo de Peñarol sobre Defensor Sporting en el Franzini

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Deja al equipo décimo en la Tabla Anual, fuera de zona de copas, con 21 puntos (el 41% de los puntos posibles), producto de cinco victorias, seis empates y seis derrotas. Anotó 14 goles y recibió 15.

Gerardo Miranda asumirá como entrenador interino del equipo mientras la directiva del club de Punta Carretas busca a un nuevo DT.

Solo quedan siete de los 16 entrenadores que arrancaron el año

Con la salida de Cuello de Defensor, más de la mitad de los 16 entrenadores que comenzaron el año en la Liga AUF Uruguaya ya no están en su cargo.

Seis técnicos cayeron en las primeras diez fechas. El primero en caer fue Nelson Abeijón, que renunció como DT de Cerro tras perder ante Progreso en la fecha 6 y fue sustituido por Alejandro Apud. Nueve jornadas después, tras finalizar el Torneo Apertura, el club cesó a Apud y contrató a Alejandro Capuccio.

Fue tras la fecha 6 del Apertura que Boston River también cesó al DT que había contratado para arrancar el año: el argentino Israel Damonte. Entró en su lugar Ignacio Ithurralde.

Una fecha después llegó el turno de Jadson Viera, que fue despedido de Nacional tras la derrota por 2-1 ante Defensor Sporting y reemplazado por el actual entrenador Jorge Bava.

En la fecha 10 se dieron tres salidas: Diego Monarriz en Danubio, Sebastián Méndez en Juventud de Las Piedras y Camilo Speranza en Liverpool. En la Franja Gustavo Matosas asumió de forma interina hasta el final del Apertura y luego asumió Leonardo Ramos. En Juventud pasó a dirigir Sergio Blanco, y en Liverpool Gustavo Ferrín cubrió el rol tres partidos hasta que llegó Jorge Fossati.

Una fecha después se dio la salida de Leonel Rocco de Progreso, con el equipo complicado en la zona del descenso. La directiva contrató a Tabaré Silva para ocupar su cargo.

Tras finalizar el Torneo Apertura, Central Español desplazó de forma sorpresiva al entrenador Pablo de Ambrosio, que había ascendido al equipo de la C a la A y dejó al equipo en la zona alta de la tabla en su primer semestre en Primera. La SAD del club lo reemplazó con el argentino Diego Osella.

Los siete entrenadores que siguen en sus cargos desde el arranque de la temporada son: Diego Aguirre (Peñarol), Federico Nieves (Albion), Danielo Núñez (en Cerro Largo, aunque actualmente pidió licencia por temas personales y su rol lo ocupa Ignacio Ordóñez), Gabriel di Noia (Deportivo Maldonado), Marcelo Méndez (Montevideo City Torque), Cristian Chambián (Racing) y Mathías Corujo (Wanderers).

Las salidas de técnicos en la Liga AUF Uruguaya

EQUIPO ENTRENADOR FECHA DE SALIDA SUSTITUTO Cerro Nelson Abeijón Fecha 6 del Apertura Alejandro Apud Boston River Israel Damonte Fecha 6 del Apertura Ignacio Ithurralde Nacional Jadson Viera Fecha 7 del Apertura Jorge Bava Danubio Diego Monarriz Fecha 10 del Apertura Leonardo Ramos* Juventud de Las Piedras Sebastián Méndez Fecha 10 del Apertura Sergio Blanco Liverpool Camilo Speranza Fecha 10 del Apertura Jorge Fossati** Progreso Leonel Rocco Fecha 11 del Apertura Tabaré Silva Central Español Pablo de Ambrosio Fecha 15 del Apertura Diego Osella Cerro Alejandro Apud Fecha 15 del Apertura Alejandro Capuccio Defensor Sporting Román Cuello Fecha 2 del Intermedio Gerardo Miranda (interino)

* Gustavo Matosas dirigió a Danubio cinco partidos como entrenador interino antes de la llegada de Ramos

** Gustavo Ferrín dirigió a Liverpool tres partidos como entrenador interino antes de que asumiera Fossati