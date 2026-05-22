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Entrenador argentino para Central Español: mirá quién es el nuevo DT confirmado tras la salida de Pablo De Ambrosio

El DT se incorporó esta semana al club en el marco de un proceso de evaluación y trabajo conjunto junto al área deportiva

22 de mayo de 2026 9:19 hs
Diego Osella, nuevo DT de Central Español

Diego Osella, nuevo DT de Central Español

Central Español confirmó este viernes que el argentino Diego Osella es su nuevo entrenador en reemplazo de Pablo De Ambrosio, quien fue cesado al finalizar el Torneo Apertura tras lograr el ascenso a Primera y de la C a Segunda previamente.

“Bienvenido Diego. Le damos la bienvenida al sr. Diego Osella quien ocupará el cargo de director técnico del plantel principal”, señalaron desde el equipo del Parque Palermo.

Además, indicaron quiénes completarán el cuerpo técnico. “Junto a él, se integran también Federico Saldari como ayudante técnico y Abel Camino como metodólogo”.

Franco Muñoz gol Nacional Central Español 20260403
Franco Muñoz celebra su gol contra Nacional

Franco Muñoz celebra su gol contra Nacional

“Les deseamos muchos éxitos”, señalaron desde el club.

Luego, el club agregó: "Central Español informa que Diego Osella se incorporó esta semana al club en el marco de un proceso de evaluación y trabajo conjunto junto al área deportiva".

"Asumirá como entrenador principal del primer equipo a partir del martes 26 de mayo".

¿Quién es Diego Osella?

Nacido el 19 de julio de 1970 en Acebal, Santa Fe, Osella tendrá su primera experiencia como entrenador en el fútbol uruguayo.

Exfutbolista que se desempeñaba como defensa, jugó en Newell’s Old Boys entre 1993 y 1994, San Luis de México, y de vuelta en su país en Almirante Brown, Central Córdoba, nuevamente Almirante Brown y Tiro Federal, donde se retiró en 2004.

Su carrera como entrenador la comenzó en La Emilia de Argentina en 2006.

Años después tuvo su primera experiencia en Chile, en San Luis de Quillota, volvió a Argentina para dirigir a Tiro Federal, fue luego a Everton de Chile, para regresar a su país y dirigir a Patronato, Colón, Olimpo y Newell’s.

En 2018 volvió a San Luis de Quillota, luego pasó a Belgrano de Córdoba y en 2019 estuvo en Melgar de Perú, su última experiencia internacional.

Luego, continuó su carrera en Colón, Ferro Carril Oeste, Agropecuario, Chaco For Ever y nuevamente Colón, su último club que dirigió en 2024.

Tiene dos títulos en su historial: la Primera B de Chile con San Luis de Quillota en 2019 y la B Nacional argentina con Colón en 2014.

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