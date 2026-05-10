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Subió de la C a Segunda, luego a Primera, le ganó a Peñarol, Nacional y al campeón, Racing, va cuarto en el Torneo Apertura, y lo cesaron como técnico de Central Español

Los palermitanos tomaron una sorpresiva decisión, que incluso sorprendió a los propios futbolistas

10 de mayo de 2026 10:15 hs
Pablo de Ambrosio en el partido entre Nacional y Central Español

Pablo de Ambrosio en el partido entre Nacional y Central Español

Foto: Enzo Santos / FocoUy

La Sociedad Anónima Deportiva (SAD) cesó al técnico Pablo De Ambrosio este sábado a la noche por Central Español luego de la victoria por 2-0 al campeón del Torneo Apertura, Racing, en lo que fue una verdadera sorpresa. Uno de los nombres que se manejan para sucederlo en el cargo es el del argentino Diego Osella.

Es que hasta ahora, no solo el conjunto palermitano viene cuarto en el campeonato, sino que ha conseguido resultados muy buenos.

La campaña, además, ya lo deja muy tranquilo incluso en la tabla del descenso.

El adiós a Pablo De Ambrosio

Pablo De Ambrosio ya no es más el técnico de Central Español.

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Según pudo saber Referí, hasta los propios jugadores palermitanos quedaron sorprendidos con la decisión de los dirigentes de la SAD.

Cabe recordar además, que Pablo De Ambrosio, quien desde chico fue mascota del club, lo ascendió como técnico desde la Divisional C a la Segunda división profesional en 2024 y el año pasado, subió a la Primera división.

Además, en su campaña de este año, le ganó a Peñarol, a Nacional y este sábado a la noche, derrotó al campeón Racing en el Torneo Apertura.

En las próximas horas, Central Español informará quién será su sucesor, aunque es muy probable que sea Diego Osella.

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