Subió de la C a Segunda, luego a Primera, le ganó a Peñarol, Nacional y al campeón, Racing, va cuarto en el Torneo Apertura, y lo cesaron como técnico de Central Español

La Sociedad Anónima Deportiva (SAD) cesó al técnico Pablo De Ambrosio este sábado a la noche por Central Español luego de la victoria por 2-0 al campeón del Torneo Apertura, Racing, en lo que fue una verdadera sorpresa. Uno de los nombres que se manejan para sucederlo en el cargo es el del argentino Diego Osella.

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Es que hasta ahora, no solo el conjunto palermitano viene cuarto en el campeonato, sino que ha conseguido resultados muy buenos.

La campaña, además, ya lo deja muy tranquilo incluso en la tabla del descenso.

Pablo De Ambrosio ya no es más el técnico de Central Español.

Así se juega la fecha 15 del Torneo Apertura, con el partido entre Nacional y Cerro y el viaje de Peñarol a Melo para enfrentar a Cerro Largo: horarios, canchas y jueces

Central Español 2-0 Racing: el campeón del Torneo Apertura se despidió de su campeonato con su segunda derrota en 15 partidos

Según pudo saber Referí, hasta los propios jugadores palermitanos quedaron sorprendidos con la decisión de los dirigentes de la SAD.

Cabe recordar además, que Pablo De Ambrosio, quien desde chico fue mascota del club, lo ascendió como técnico desde la Divisional C a la Segunda división profesional en 2024 y el año pasado, subió a la Primera división.

Además, en su campaña de este año, le ganó a Peñarol, a Nacional y este sábado a la noche, derrotó al campeón Racing en el Torneo Apertura.

En las próximas horas, Central Español informará quién será su sucesor, aunque es muy probable que sea Diego Osella.