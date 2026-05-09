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Central Español vs Racing por el Torneo Apertura EN VIVO: un insólito error de Varese le permite a Diego Vera anotar el segundo para el local

El equipo de Sayago obtuvo el título con dos fechas de antelación, y cerrará en cancha de Central Español un semestre histórico

9 de mayo 2026 - 17:27hs
Escena del partido entre Central Español y Racing

Escena del partido entre Central Español y Racing

Isaac Méndez y Felipe Cairus en el partido entre Central Español y Racing

Isaac Méndez y Felipe Cairus en el partido entre Central Español y Racing

Martín Ferreira en el partido entre Central Español y Racing

Martín Ferreira en el partido entre Central Español y Racing

Foto: AUF
Esteban da Silva y Franco Muñoz en el partido entre Central Español y Racing

Esteban da Silva y Franco Muñoz en el partido entre Central Español y Racing

Foto: AUF
Lucas Pino en el partido entre Central Español y Racing

Lucas Pino en el partido entre Central Español y Racing

Foto: AUF
La salida de los jugadores de Racing a calentar en el Palermo

La salida de los jugadores de Racing a calentar en el Palermo

Así llegó el plantel de Racing al Parque Palermo

Así llegó el plantel de Racing al Parque Palermo

EN VIVO

Central Español y Racing se enfrentan desde las 18:30 en el Parque Palermo, por la última fecha del Torneo Apertura. El cervecero cerrará con este partido su histórico Apertura, que obtuvo con dos fechas de antelación para consagrarse campeón por primera vez en su historia.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Minuto 47: Dudok tuvo la más clara

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Minuto 45: comenzó el segundo tiempo

El arranque de la segunda mitad se atrasó porque un hincha sufrió una caída en la tribuna de Racing y Heras esperó a que fuera atendido.

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Minuto 45+4: terminó el primer tiempo en el Palermo

Olvidable primera parte. Racing fue el que tuvo las intenciones pero generó pocas chances, ninguna de real peligro, ante un Central que trabajó más para neutralizar a la Escuelita (con éxito) que para buscar llevarse el partido.

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Minuto 32: poco y nada

Racing es más en el Palermo. Tiene la pelota, tiene profundidad por los costados y hasta algún ingreso al área palermitana, pero no genera chances. No se puede decir que el partido entró en un pozo porque siempre estuvo ahí.

Ignacio Rodríguez denunció que Felipe Álvarez lo golpeó en un córner a favor del cervecero. Heras esperó por el VAR, pero Yimmy Álvarez y Diego Riveiro no vieron nada. El último amague de algo distinto.

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Minuto 20: rara advertencia de Heras

No hay mucho que comentar del partido. Racing ha tenido algún acercamiento al área rival con Dudok como principal figura por banda izquierda, pero nada que levante el nivel de un encuentro tranquilo.

Lo más divertido ocurrió a los 20 minutos, cuando en un córner Sebastián da Silva tiró a Felipe Álvarez, su propio compañero, en un córner. Hernán Heras le advirtió que no protestara.

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Minuto 10: patadón de Da Silva

Tras un comienzo de partido trancado, la primera incidencia del partido fue una dura patada de Sebastián da Silva a Franco Muñoz. El delantero cervecero pisó al volante palermitano a la altura del tobillo y se llevó la tarjeta amarilla.

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Minuto 0: comenzó el partido en el Parque Palermo

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual antes del partido

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Los árbitros del partido

Hernán Heras será el árbitro principal del encuentro. Héctor Bergaló y Federico Picciardo serán sus asistentes, mientras que Leandro Lasso oficiará de cuarto árbitro. En el VAR estarán Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

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Confirmado Racing

El campeón del Torneo Apertura saldrá a la cancha con: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Erik de los Santos, Juan Bosca, Felipe Cairus, Rodrigo Dudok; Esteban da Silva, Sebastián da Silva.

En el banco Cristian Chambián tendrá a disposición a los siguientes jugadores: Facundo Machado, Agustín Álvarez Wallace, Yuri Oyarzo, José Varela, Lucca Loprete, Áxel Atum, Diego Cheuquepal, Bautista Tomatis, Franco Suárez, Nicolás Sosa.

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Confirmado Central Español

Pablo de Ambrosio mandará al siguiente once para enfrentar a Racing: Rodolfo Alves; Sánder Navarro, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Issac Méndez, Franco Muñoz; Facundo Sosa, Lucas Pino, Mariano Aguilera; Raúl Tarragona.

En el banco de suplentes estarán: Samuel Rodríguez, Ernesto Aramburu, Mateo Cantera, Juan Ignacio Dupont, Lautaro Gandulfo, Sebastián Sánchez, Facundo Yocco, Rodrigo Muniz, Ignacio Gonella y Diego Vera.

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Final del otro partido del sábado: Albion ganó y es escolta

En el primero de los dos partidos del sábado, Albion venció 1-0 a Danubio con gol de Álvaro López y quedó como escolta de Racing.

El Pionero tiene 28 puntos y está a tres unidades de Racing con un partido más.

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Comienza el blog de Referí del partido entre Central Español y Racing

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