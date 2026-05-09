Central Español y Racing se enfrentan desde las 18:30 en el Parque Palermo, por la última fecha del Torneo Apertura. El cervecero cerrará con este partido su histórico Apertura, que obtuvo con dos fechas de antelación para consagrarse campeón por primera vez en su historia.
Central Español vs Racing por el Torneo Apertura EN VIVO: un insólito error de Varese le permite a Diego Vera anotar el segundo para el local
El equipo de Sayago obtuvo el título con dos fechas de antelación, y cerrará en cancha de Central Español un semestre histórico