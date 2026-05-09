Central Español vs Racing por el Torneo Apertura EN VIVO: un insólito error de Varese le permite a Diego Vera anotar el segundo para el local

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Minuto 32: poco y nada

Racing es más en el Palermo. Tiene la pelota, tiene profundidad por los costados y hasta algún ingreso al área palermitana, pero no genera chances. No se puede decir que el partido entró en un pozo porque siempre estuvo ahí.

Ignacio Rodríguez denunció que Felipe Álvarez lo golpeó en un córner a favor del cervecero. Heras esperó por el VAR, pero Yimmy Álvarez y Diego Riveiro no vieron nada. El último amague de algo distinto.