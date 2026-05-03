La razón por la cual hoy Racing corría el riesgo de no recibir el trofeo de campeón del Torneo Apertura ante Montevideo City Torque

Racing , flamante campeón del Torneo Apertura, se enfrenta este domingo en su cancha del Parque Roberto a Montevideo City Torque por la fecha 14 del mismo, pero corría riesgo de no recibir el trofeo por haber obtenido el título.

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La razón es porque el fallo del partido ante Wanderers aún no se dio a conocer.

Cabe recordar que durante algunos segundos, en su victoria contra los bohemios en el Parque Viera, los albiverdes jugaron con 12 hombres en el campo de juego sobre el final y su rival, recurrió por los puntos ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Racing, en toda su historia de más de 100 años, nunca había conseguido un título oficial en el profesionalismo uruguayo en Primera división.

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El pasado domingo venció 1-0 a Cerro Largo en Melo con un golazo de Guillermo Cotugno, y de esa manera se coronó campeón del Torneo Apertura.

Pero para que a Racing le entreguen hoy el trofeo, al no estar aún el fallo contra Wanderers, debería vencer a Montevideo City Torque, ya que falta ese fallo.

No obstante, según informó una fuente a Referí, igualmente la Mesa Ejecutiva de la AUF le entregará el trofeo.

En la previa del partido, habrá algún homenaje como, por ejemplo a Martín Ferreira, quien cumplirá este domingo 100 encuentros con la camiseta albiverde.