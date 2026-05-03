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Christian Ebere no solo anotó dos goles para la victoria de Cruz Azul de visita en los playoffs de la Liga MX de México, sino que fue la figura; mirá los videos

El exjugador de Nacional fue determinante para su equipo que pegó primero

3 de mayo de 2026 12:32 hs

Lo que parecía una noche controlada terminó convertida en un episodio de alta tensión para Cruz Azul con el ex Nacional, Christian Ebere como figura determinante en los playoffs por los cuartos de final de la Liga MX de México.

En cuestión de minutos, la ventaja cómoda se desmoronó y Atlas que fue el local, encontró oxígeno suficiente para encender las alarmas de los azules del nigeriano.

Sin embargo, cuando el partido estaba más complicado, apareció Christian Ebere para inclinar la balanza y firmar el 3-2 en el Estadio Jalisco.

El partidazo de Christian Ebere

El primer golpe llegó al filo del término del primer tiempo.

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Christian Ebere desbordó con decisión y provocó la jugada que Rodolfo Rotondi transformó en gol con una definición acrobática en el tiempo agregado.

Ya en la segunda mitad, el propio nigeriano aprovechó un error defensivo tras un pase comprometido de Omar Campos y amplió la ventaja. Todo indicaba que el trámite estaba resuelto.

Ebere

Pero Cruz Azul a veces se complica cuando se trata de sostener ventajas. Atlas reaccionó con rapidez: Arturo González acortó distancias de cabeza y, más tarde, Aldo Rocha empató desde el punto penal.

La historia encontró su desenlace también desde los once pasos. Una falta sobre Willer Ditta, validada tras revisión arbitral, le devolvió a Cruz Azul la oportunidad de recomponerse. Ebere tomó el balón y, sin titubeos, marcó el tanto definitivo que silenció cualquier intento de remontada local.

Con la ventaja en la serie, Cruz Azul regresó a casa con margen de maniobra. El empate en la vuelta le basta para avanzar, mientras que Atlas necesitará una victoria por dos goles si quiere cambiar el rumbo de una eliminatoria que, por ahora, se le escapa entre los dedos.

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