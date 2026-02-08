Cruz Azul perdía con el bicampeón mexicano, Toluca, le dieron ingreso a Christian Ebere, debutó y fue fundamental en la jugada del empate de visita; mirá el video

El exfutbolista de Nacional, Christian Ebere, debutó este sábado a la noche en Cruz Azul de México y fue fundamental para que su nuevo equipo pudiera conseguir el empate jugando como visitante ante Toluca por la quinta fecha de la Liga MX.
El nigeriano fue presentado horas antes del encuentro y ya estuvo en el banco de suplentes.
Ebere había sido el autor del gol que le dio el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 a Nacional en los últimos minutos del alargue ante Peñarol.
No obstante, su ficha pertenecía a Plaza Colonia y más allá de que los tricolores no hicieron demasiada fuerza para que se quedara, el conjunto coloniense igualmente lo vendió al mercado mexicano.
Ebere fue determinante
Christian Ebere comenzó en el banco de suplentes de su nuevo club, Cruz Azul en la visita a Toluca.
Los locales, con los zagueros uruguayos Bruno Méndez y Federico Pereira como titulares, se pusieron en ventaja 1-0 a los 41 minutos con un tanto de Paulinho.
El técnico argentino Nicolás Larcamón de Cruz Azul, hizo ingresar a Ebere sobre los 64 minutos.
Sobre los 76 minutos, el ex Nacional peleó tres veces una pelota al ingreso del área rival, la que terminó en el gol del empate a través de José Paradela.
Fue un debut más que auspicioso del nigeriano en el fútbol de la Liga MX y lograron una valiosa igualdad 1-1 como visitantes.