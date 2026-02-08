Fernando Pereira negó que el gobierno sea "tibio" y apuntó de manera crítica contra la "derecha irracional"

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , durante el acto de este sábado por el 55.º aniversario del partido, cuestionó el accionar de la "derecha irracional" y rechazó la idea de que el gobierno de Yamandú Orsi sea "tibio" .

Al inicio de su discurso, el frenteamplista llamó a "no mirar con indiferencia" que un país como Estados Unidos "sienta que tiene el derecho de participar en las elecciones de Argentina, de impedir el juicio a (Jair) Bolsonaro en Brasil, de incidir en las elecciones en Honduras, amenazar al presidente (Gustavo) Petro, condicionar la vida de América Latina, bombardear Caracas o secuestrar un presidente".

Además, criticó la política exterior estadounidense y los acusó de buscar explotar "el petróleo y las riquezas de Venezuela" . "No se trató de democracia, no se trató de construir una nueva elección, sino de imponer la ley del más fuerte ", afirmó.

Después, en otro momento de su discurso, se refirió a las críticas contra el gobierno de Yamandú Orsi y expresó: "A veces escuchamos decir que el gobierno es tibio; permítanme discrepar con la altura con la que lo hacemos los frenteamplistas" .

"No hay ningún gobierno tibio en el mundo que le coloque US$ 600 millones de impuesto a los más ricos del Uruguay", dijo y agregó: "¿cómo va a haber un gobierno tibio si se anima a decir que la mayor parte del espacio fiscal se va a dedicar a la pobreza infantil?".

En cuanto a las críticas de algunos integrantes del partido contra el gobierno, Pereira señaló que, lejos de enojarse con ellos, deben "salir a escucharlos".

En otro momento de su oratoria, apuntó de manera crítica contra la "derecha irracional" del Uruguay.

"¿Cuántas veces nos morderemos la lengua y los labios para no contestarle a esta extrema derecha que no tiene valores, que insulta, que descalifica?", se preguntó y aseguró que le hacen "daño a la convivencia democrática" del país.

Tras esto, comparó la actual gestión con la del expresidente Lacalle Pou. "En este año, el aumento salarial de más del 2% fue mayor al de los cinco años de Lacalle Pou, que ese sí fue media década perdida. Media década perdida en materia salarial. Los trabajadores tuvieron que sufrir cinco años", dijo.

"Los trabajadores iban a trabajar, pero cada año perdían 15 jornales. Esto es la derecha dura", añadió el dirigente del FA.