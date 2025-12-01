Fernando Pereira: la seguridad pública "no es un problema de sensación térmica como alguna vez dijimos"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , aseguró que la seguridad " no es un problema de sensación social o de sensación térmica ", como alguna vez se dijo, sino que es "del más importante de los uruguayos".

Las declaraciones de Pereira se produjeron después de una reunión de la Mesa Política que recibió un informe del ministro del Interior , Carlos Negro, y de otras autoridades de la cartera.

A la salida de la reunión, el presidente del Frente Amplio reconoció que Uruguay tiene "dificultades" en seguridad pública y que esto preocupa a los uruguayos .

" Claramente no es un problema de sensación social o de sensación térmica como alguna vez dijimos , sino que es un problema del más importante de los uruguayos", afirmó en rueda de prensa.

Pereira reafirmó la intención del gobierno de Yamandú Orsi de presentar el próximo 8 de diciembre el "punto de partida" para el Plan Nacional de Seguridad, que se pondrá en marcha desde 2026 y que recibió aportes de partidos políticos y distintos actores de la sociedad.

"Es un problema tan importante que en el informe que le dio (Rafael) Porzecanski al Partido Nacional lo colocó como uno de los tres problemas que había enfrentado el gobierno (de Lacalle Pou) para poder ganar la elección", sostuvo en relación al estudio encargado por los blancos a la consultora Opción, en medio del proceso de autocrítica por la derrota electoral.

Pereira retomó la idea anterior y aseguró entonces que la seguridad es "obviamente" un tema "suficientemente delicado como para que todo el sistema político le preste atención".

El concepto de "sensación térmica" fue utilizado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) y adjudicado a la exministra del Interior Daisy Tourné, fallecida en 2022.

Tourné había recordado en un acto del Frente Amplio en 2008 –según recuerda La República– que el primer día al frente del Ministerio del Interior le habían preguntado si la inseguridad era una "sensación térmica" o una "realidad".

"El sentimiento de la gente tiene tanta importancia como la realidad misma. El miedo legítimo que siente la gente tiene que ser atendido, así como la realidad. A mí me indigna que sigan promoviendo el discurso de la sensación térmica, porque les viene bien, porque dicen que yo lo dije, y desafío públicamente a que prueben en qué diario, en qué informativo desprecié el sentimiento de la gente", se defendió entonces.

Según las principales consultoras de opinión pública, los uruguayos señalan a la inseguridad como el principal problema del país.

La última encuesta de Equipos, por ejemplo, arrojó que 49% de los uruguayos ve a la inseguridad como el principal problema, entre primeras y segundas menciones al encuestar.

Pereira reconoció que a ningún partido político en los últimos años les fue bien en materia de seguridad.

"Claramente en este tema a ninguno nos fue bien, con lo cual se está buscando, en base a evidencia, construir un nuevo plan", señaló.

"En el Frente Amplio pensar en el modelo Bukele es imposible"

1601923246356.webp Nayib Bukele es el presidente más joven de la historia de El Salvador Getty Images

Pereira también se refirió a las declaraciones del presidente Yamandú Orsi la semana pasada, cuando aseguró que el modelo de Nayib Bukele en El Salvador era digno de ser analizado.

"Es seguridad y es convivencia. Es un tema que hay que hablar. El ejemplo es Bukele, es El Salvador, es el ejemplo de un proceso", dijo Orsi en el cierre del ciclo de Desayunos Búsqueda. Horas más tarde, sin embargo, aclaró sus dichos en diálogo con Fácil Desviarse y aseguró que el modelo es "inaceptable" y que se refirió a él como un ejemplo "a analizar" y no "a seguir".

Para Pereira, "pensar en el modelo Bukele" en el Frente Amplio "es imposible".

"Porque violenta estándares de los derechos humanos, porque violenta las libertades, porque violenta la República. Entiendo que en países que vivieron 40 años en la guerra, guerras civiles y dictaduras, este valor no esté tan instituido como en el Uruguay y la gente esté dispuesta a dejar toda su libertad o buena parte de su libertad en razón de su seguridad. En Uruguay esto no está laudado así, nosotros seguimos creyendo que hay una forma de convivencia democrática que vale la pena conservar".