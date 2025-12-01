Martinelli criticó discurso "contradictorio" de Negro sobre el narcotráfico ante declaraciones del ministro tras operativo en Paysandú

El exministro del Interior y dirigente blanco, Nicolás Martinelli , volvió a cruzar al actual titular de la cartera, Carlos Negro , y señaló que con sus decisiones demuestra que "no tiene" un programa, ni un "plan" y criticó su discurso "contradictorio" en algunos temas.

Refiriéndose a las declaraciones que hizo Negro meses atrás sobre el crimen organizado, en las que había afirmado que "la guerra contra el narcotráfico está perdida" , Martinelli cuestionó en el programa Arriba Gente (Canal 10) que el actual jerarca de interior pasara de decir que la guerra estaba "perdida" a destacar en pocos meses que hay "menos drogas en la calle" gracias al operativo que tuvo lugar este fin de semana en Paysandú.

En dicha operación, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas logró la incautación de más de 400 kilos de drogas , entre cocaína y pasta base .

Luego de que el hecho tomara conocimiento público, Negro dijo en conferencia de prensa que mediante este trabajo están "evitando" que la droga "quede en el país".

Además, afirmó que la incautación lograda significa para Montevideo y los otros departamentos que "a partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir".

Ante estas expresiones, Martinelli apuntó: "Si estás contento, que me parece bien que estés contento porque agarraste un cargamento de 300 kilos de pasta base, y que ahora va a haber menos droga en la calle, quiere decir que entonces le podías ganar al narcotráfico, es contradictorio con tu discurso de inicio".

"Entonces la lucha contra el narcotráfico no estaba perdida, se le podía ganar, sobre todo si tu teoría es que agarras esos kilos de cocaína y de pasta base y lográs desabastecer el mercado. Entonces es una guerra que la podés ganar, ¿por qué dijiste que estaba perdida hace un tiempo atrás?", agregó.

En este marco, el exministro sostuvo que la cartera "no tiene rumbo, no tiene programa, no tiene plan, no saben a dónde van". "Por eso se cometen estos errores y estas contradicciones. Si tu tenés claro cuál es tu faro, a dónde vas y sabes cuál es el camino y los vehículos que vas a utilizar, no te contradecís a cada paso que das", afirmó.

Tras esto, Martinelli señaló que, "de hecho", el rumbo asumido por el ministerio es hasta de "continuismo". "¿Qué hay de nuevo en estos ocho meses?", se preguntó y mencionó como ejemplo la persistencia del "enfoque dual", los operativos barriales y las acciones contra el narcotráfico.

"Todo ese tipo de operaciones venían del gobierno anterior, no hay nada nuevo para mostrar", aseveró.