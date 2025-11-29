Así fue la incautación de más de 400 kilos de drogas en Paysandú: imágenes del decomiso de cocaína y pasta base

Incautación en Paysandú de más de 400 kilos de drogas: encontraron cocaína y pasta base

Incautación en Paysandú de más de 400 kilos de drogas: encontraron cocaína y pasta base

Incautación en Paysandú de más de 400 kilos de drogas: encontraron cocaína y pasta base

Incautación en Paysandú de más de 400 kilos de drogas: encontraron cocaína y pasta base

Incautación en Paysandú de más de 400 kilos de drogas: encontraron cocaína y pasta base

Una avioneta incendiada en Paso de los Carros , departamento de Paysandú , que había sido encontrada en julio, activó una investigación que mediante tareas de inteligencia y actuaciones conjuntas de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Jefatura de Policía de Paysandú y la Brigada de Seguridad Rural, se resultó en la incautación de 414 kilos de droga entre los que había cocaína y pasta base. .

Así fue que este viernes la Policía recibió información de que en el lugar se llevaría a cabo una posible descarga de estupefacientes. El equipo de la Brigada de Seguridad Rural detectó la camioneta en la Ruta 26, próximo a la Ruta 3 y la detuvo. El conductor de ese vehículo se había dado a la fuga previamente al percatarse de un control policial, circulando varios kilómetros a alta velocidad.

Al detenerlo y revisar la camioneta se encontró en la caja gran cantidad de envoltorios con forma de ladrillo que contenían la droga.

INVESTIGACIÓN Detectaron en Bélgica un contenedor con casi 400 kilos de cocaína que partió de Montevideo: estiman que se cargó en altamar

NARCOTRÁFICO Incautan en Paysandú unos 300 kilos de drogas entre cocaína y pasta base: hay dos detenidos

En la denominada Operación Sinergia se detuvo de dos personas, que se prevé serán imputadas este domingo por la fiscalía de Estupefacientes, y se incautaron dos vehículos . Uno de ellos fue la camioneta Chevrolet detenida, según informó en primera instancia El Telégrafo de Paysandú.

Según informó el Ministerio del Interior, el otro vehículo es una camioneta marca Ford Ranger que logró ser ubicada en la localidad de Quebracho con un ocupante que también fue detenido. Además, se logró identificar a otra persona de 43 años que se encuentra requerida.

Embed

Ademas se realizaron tres allanamientos en los que se incautaron otros elementos de relevancia para la investigación, como 11 bidones de combustible para avión y un visor nocturno.

Tras el operativo, jerarcas policiales viajaron hacia el norte del país para seguir el procedimiento.

La incautación se convirtió hasta el momento en una de las más importantes del departamento sanducero, por lo que este sábado al mediodía se brindará una conferencia de prensa para dar más detalles de lo que fue el operativo.

Embed

El ministro del Interior, Carlos Negro, estará participando de esta conferencia de prensa en la sede de narcóticos ubicada en el Prado de Montevideo. También estarán distintas autoridades de la Policía Nacional, entre ellos el jefe de Policía de Paysandú.

Por otra parte, recientemente se detectó en Bélgica un contenedor con casi 400 kilos de cocaína que partió de Uruguay, estiman que se cargó en altamar.

El contenedor había partido de Montevideo el 4 de octubre, pero luego siguió su ruta hacia otros puertos, hasta llegar al de Amberes, el 7 de noviembre. Entre medio pasó por Zárate, Paranaguá, Santos, Río de Janeiro, Tenerife y Hamburgo.