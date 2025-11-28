Incautan en Paysandú unos 300 kilos de drogas entre cocaína y pasta base: hay dos detenidos

Una investigación entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la Jefatura de Policía de Paysandú permitió este viernes la incautación de aproximadamente 300 kilos de drogas , entre cocaína y pasta base .

El operativo culminó con dos personas detenidas , según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior , que informó que todavía no se tiene el peso total del cargamento de drogas.

Las autoridades también incautaron dos vehículos , uno de ellos fue una camioneta sobre el kilómetro 39 de la Ruta 26 , según informó en primera instancia El Telégrafo de Paysandú.

HIF GLOBAL Gobiernos de Uruguay y Argentina bajaron tensiones por planta de hidrógeno verde en Paysandú, pero jerarcas de Entre Ríos siguen firmes en relocalizarla

Tras el operativo, jerarcas policiales están viajando hacia el norte del país para seguir el procedimiento. En el lugar continúan trabajando Policía Científica y efectivos locales .

La incautación se convirtió hasta el momento en una de las más importantes del departamento sanducero.

Otras incautaciones de cocaína en Paysandú

En diciembre de 2024, la Justicia condenó a 14 personas por narcotráfico tras un megaoperativo realizado en forma simultánea en Paysandú y Salto. La operación buscaba a parte de la banda vinculada al exchofer de la Intendencia de Paysandú, quien fue encontrado con casi 10 kilos de cocaína en noviembre.

La Brigada Antidrogas del departamento seguía desde octubre de ese año a un hombre de 33 años que lideraba una banda que ingresaba la droga desde Argentina para comercializarla en el litoral y el sur del país, apoyado por varios familiares.

La oficina policial indicó que la organización está vinculada a los casi 48 kilos de pasta base –valuados en alrededor de US$ 1.250.000– incautados el pasado 12 de setiembre en un control vehicular de rutina en los accesos de Flores, por el que un joven de 24 años y una mujer de 42 que llevaban el cargamento fueron condenados.

También la banda era la propietaria de los casi 10 kilos de cocaína que dos hombres de 29 y 36 años intentaron ingresar de Argentina a Uruguay por el puente internacional de Paysandú en un auto el pasado 18 de noviembre, por lo que fueron condenados a dos años y medio de prisión. El menor de ellos era funcionario de la Intendencia de Paysandú y adherente de la Lista 51 del intendente Nicolás Olivera.