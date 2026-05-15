El Centro vive su "peor momento histórico": comerciantes advierten por personas en situación de calle y tienen dudas sobre reforma del transporte

Una delegación del Grupo Centro —organización que nuclea a una parte de los comerciantes de esa zona de la ciudad— advirtió en el Parlamento que atraviesa su “peor momento histórico”, debido a la cantidad de personas en situación de calle , y expresaron dudas respecto a la reforma del transporte metropolitano que abarcará 18 de Julio.

La delegación —integrada por Federico Celsi y Ana Loffredo— concurrió el pasado 6 de mayo a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados , invitada por los legisladores para conocer la postura de los comerciantes respecto al proyecto de transporte.

Sin embargo, la exposición de los delegados derivó rápidamente en la preocupación por el deterioro de esa zona de la ciudad, vinculado a un “vaciamiento” y a problemas de seguridad y convivencia causados por la cantidad de personas en situación de calle.

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En palabras de Celsi —propietario del Bar Facal—, el Centro atraviesa su “peor momento histórico” , punto al que, según dijo, se llegó por la “complicidad, aprobación y acuerdo de todas las intendencias en los últimos años y de todos los ministerios” con los que se relaciona el grupo. “ Son todos cómplices, principalmente, por omisión y por permitir alegremente que se vaya la gente para otro lado ”, apuntó.

“A nivel de situación de calle lo que está pasando ahora es terrible por muchas cosas. La mayoría de refugios están en el Centro. Evidentemente, si se concentran en el Centro tenemos la mayor cantidad de gente ahí”, alertó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Celsi consideró que esa es, junto al estacionamiento tarifado y otras, una de las principales razones por las cuales la gente no va a esa zona de la ciudad. “La percepción de inseguridad dada por la gente en situación de calle”.

El empresario también cuestionó “todas las ampliaciones históricas” otorgadas a los shoppings en Montevideo.

La reforma de transporte en 18 de Julio

Así se vería 18 de Julio con la reforma del transporte según la IM Foto: Intendencia de Montevideo

Loffredo, por su parte, consideró que el proyecto de reforma del transporte metropolitano actual —al menos en la parte que involucra a 18 de Julio— “no es suficiente” y “no está atacando” los problemas que enfrenta al Centro.

Los comerciantes se refirieron al nuevo proyecto que no contempla la construcción de un túnel en 18 de Julio, una intervención que fue rechazada por la Intendencia de Montevideo y que llevó a que la reforma ahora consista en corredores para ómnibus articulados (BRT por sus siglas en inglés) que irán por la superficie con paradas en la mitad de la calzada.

Desde Grupo Centro señalaron que habían tenido reuniones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para dialogar sobre el proyecto previo —con túnel incluido— pero dijeron que tras los cambios (con el nuevo proyecto sin túnel) “falta mucha información”.

“En el proyecto anterior, con túnel, estaba explicitado, porque me parece que era un proyecto que tenía mucho más desarrollo que lo que está ahora”, sostuvo Loffredo.

En la misma línea se expresó Celsi, quien dijo ante los legisladores que con el proyecto anterior se tenían “mucho más certezas” porque estaba “todo explicado”. “Con esto, por ahora, tenemos muchísimos signos de preguntas”.

Loffredo acotó que esto se debía a que el proyecto “se cambió sobre la marcha” y ahora “falta mucha información”.

Grupo Centro hizo un relevamiento entre los comerciantes respecto a la reforma del transporte, cuyos resultados parciales fueron compartidos en la comisión, arrojaron que el 44% de los propietarios no podrían “sostener una caída importante de ventas”. Esto era en un período de seis meses.

Otro 44% o 42% aproximadamente respondió que peligraría su permanencia.

"Creo que esto va a afectar la venta, pero no solamente al que le estén haciendo la obra en la puerta del negocio, va a afectar a todos. Va a ser más difícil porque la gente va a decir: 'No, qué voy a ir allá; es un relajo, no sabés ni por dónde ir y ni por dónde no ir'", consideró Loffredo respecto a las obras que demandará la reforma.

Otro punto advertido por los comerciantes es la pérdida de plazas de estacionamiento que tendrá 18 de Julio, donde hoy se puede estacionar en la noche y durante los fines de semana.

"Si vos sacás todo ese estacionamiento la gente, para llegar a un comercio sobre todo gastronómico que es lo que está trabajando de noche, tiene que dejarlo en Colonia o San José y caminar. Si no se soluciona el tema de seguridad, lo que va a estar es dinamitando el comercio en la noche porque va a venir menos gente, dado que si una persona mayor o no mayor tiene que caminar una cuadra y media hasta llegar a 18 de Julio y tiene que soportar a seis o siete tipos que en el camino lo manguean o la roban, la consecuencia es obvia: murió el Centro de noche", opinó Celsi.