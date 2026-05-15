La encrucijada de Darwin Núñez: el plan de la AUF para liberarlo de Al-Hilal para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa cuanto antes, pensando en el Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se encuentra en plena ofensiva diplomática para destrabar una de las situaciones más complejas y preocupantes de cara al Mundial 2026: la llegada cuanto antes de Darwin Núñez.

Desde hace semanas, la dirigencia local mantiene contactos de alto nivel con la cúpula del Al-Hilal de Arabia Saudita, según pudo saber Referí. El objetivo es único y urgente: lograr la liberación anticipada del delantero para que se incorpore cuanto antes a los entrenamientos de la selección uruguaya bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.

Sin embargo, los teléfonos arden y las respuestas no son sencillas. Fuentes cercanas a la negociación apelan a la cautela y definen a los directivos árabes como "complicados" a la hora de ceder en sus posturas rígidas.

Hasta hace un mes, el 15 de abril, según lo que publicó Referí, la AUF aún no había mantenido las charlas que ahora sí ya tuvo con Al-Hilal por Darwin Núñez.

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Los esfuerzos de la AUF por contar cuanto antes con Darwin Núñez

El apuro de la AUF no es caprichoso. El delantero artiguense vive una realidad alarmante en lo futbolístico debido a una reestructura interna de su club.

Tras la rutilante llegada de Karim Benzema a Al-Hilal, la institución tomó la drástica decisión de excluir a Darwin Núñez de la lista de buena fe para la Saudi Pro League y el resto de las competencias de carácter nacional. Esta determinación dejó al atacante de la Celeste en un limbo competitivo sin precedentes en su carrera, limitando su participación exclusivamente a la Champions League de Asia.

El panorama se vuelve más oscuro al revisar el calendario. La última vez que Darwin Núñez pisó una cancha de manera oficial fue el pasado 16 de febrero, justamente en el certamen continental asiático, más allá de 3 minutos ante Inglaterra y algunos minutos más contra Argelia con la selección uruguaya en la fecha FIFA de marzo.

Desde entonces, el goleador quedó relegado a entrenar sin la poder jugar los fines de semana, acumulando tres meses de inactividad oficial.

Para Marcelo Bielsa, cuya propuesta física y táctica exige un ritmo infernal, cada día que el delantero pasa lejos del Complejo

Uruguay Celeste es una ventaja que se otorga a los rivales mundialistas.

La AUF intenta hacer entender al club de Riad que la cesión anticipada beneficiaría a todas las partes, permitiendo que el futbolista recupere la masa futbolística perdida en un entorno de alta competencia diaria.

Más allá de esto, y como informó Referí, Darwin Núñez ya llegó a un acuerdo con Al-Hilal para terminar su vínculo una vez que llegue mitad de este año, pese a que el contrato que hay entre ambos es hasta junio de 2028.

Las negociaciones con los fondos que manejan el fútbol saudí suelen regirse por lógicas de hierro y burocracias lentas. Mientras los días corren, Darwin Núñez espera una señal que le permita armar las valijas. La celeste necesita a su principal carta de ataque con ritmo, y la batalla en los escritorios se juega con la misma intensidad que un partido de eliminación directa.

Mientras tanto, este viernes se sumó un nuevo futbolista a la concentración uruguaya y ya son tres los que comenzaron a trabajar en el Complejo Uruguay Celeste.