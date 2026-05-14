Diego Aguirre en Quedó Picando: la lesión de Mauricio Lemos, la clave del período de pases y su postura para las elecciones en Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol , habló este jueves sobre la actualidad del club y dejó importantes reflexiones sobre lo que ha sido la tumultuosa temporada 2026 para los aurinegros.

El DT mirasol explicó que la mala temporada que ha tenido Peñarol en el Torneo Apertura y el inicio de la Copa Libertadores se debió a la gran cantidad de lesiones sufridas. "No es normal" , dijo.

El aurinegro atravesó una racha de ocho partidos sin poder ganar y la misma se cortó el lunes contra Cerro Largo, al que le ganó 3-2 en el Ubilla de Melo con un agónico golazo de Abel Hernández, de chilena .

"En Peñarol estoy acostumbrado a tener de las otras rachas" , afirmó, aliviado por ese triunfo.

La especial valoración que hizo el consejo directivo de Peñarol sobre los juveniles del club y cómo responden ante las oportunidades que les da Diego Aguirre

El futuro de Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, que termina su contrato en julio y la opinión de Diego Aguirre

"Con todo lo que nos pasó estamos cinco puntos arriba de Nacional y a cuatro de Racing en la Tabla Anual. Creo que podemos ganar la Anual, y Peñarol y Nacional son los favoritos, los Clausura son diferentes", afirmó.

Sin embargo, Aguirre reconoció que las sociedades anónimas deportivas han emparejado la competencia del fútbol uruguayo por "las condiciones" de entrenamiento que le brindan a sus jugadores.

Peñarol y el período de pases: "No hay dinero"

El DT aurinegro mira con cautela el período de pases que se abrirá el 7 de julio y se cerrará el 1° de setiembre.

"No hay dinero", fue lo primero que atinó a decir cuando el tema se puso sobre la mesa.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de que David Terans vuelva, salió por la tangente: "Me imagino sus ganas de volver, pero prefiero no hablar de temas particulares, va a haber un período de pases el mes que viene pero ahora nos quedan cuatro partidos por el Intermedio y dos por la Copa Libertadores".

Fue ahí cuando la Fiera aportó un dato claro de lo que va a hacer ese período de pases para Peñarol: "Tenemos que ver qué vamos a jugar la segunda parte del año, si vamos a jugar la Libertadores, la Sudamericana o solo el torneo local, si tenés o no una doble competencia. Si seguimos en Libertadores hay ingresos importantes que te permitan apostar un poco más. Hay jugadores que si estás en la Copa quieren venir y sino no. Algún jugador es normal que incorporemos"

Tampoco dio pistas sobre qué puestos quiere reforzar: "Vamos a ver, hay posiciones que necesitamos, pero no es momento porque estamos en una definición, más allá de que ya se está trabajando. Va a haber un período muy largo de receso, 45 días, Peñarol siempre incorpora en todos los períodos de pases, pero tenemos que ver qué vamos a jugar para ver las posibilidades".

También hizo una importante revelación: "Hay dos o tres jugadores a nivel local que llamaron la atención y veremos si hay chance de que llegue alguno".

El estado sanitario de Mauricio Lemos

El lunes ante Cerro Largo, Aguirre dijo que no convocó a Mauricio Lemos y Matías Arezo porque venían con mucha carga de minutos en varios partidos seguidos, razón por la cual les dio descanso.

Sin embargo, este jueves algunos medios informaron que Lemos estaba desgarrado.

Aguirre lo negó: "Tuvo fatiga muscular, no tiene desgarro, la idea es que esté con Corinthians, lo más probable es que pase eso, creo q va a jugar".

El DT también fue consultado sobre las elecciones que tendrá Peñarol a fin de año.

Dijo que no considera de ninguna forma hacer política para el club y tener a futuro un cargo dirigencial.

Cuando le consultaron que Juan Pedro Damiani, Jorge Barrera y Evaristo González son potenciales "candidatos", manifestó que "los tres son cracks" y "ojalá puedan ir juntos".