El futuro de Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, que termina su contrato en julio y la opinión de Diego Aguirre

La incertidumbre comienza a sobrevolar los pasillos del Palacio Cr. Gastón Guelfi y la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves a medida que se acerca el mes de julio. La fecha no es una más en el calendario de Peñarol : marca el vencimiento del contrato de Maximiliano Olivera , el capitán que hoy porta el brazalete en un momento de definiciones deportivas y contractuales.

A los 34 años, el lateral izquierdo se encuentra en una encrucijada donde convergen la mirada técnica, la presión de la opinión pública y el peso de la historia reciente.

Puertas adentro de Los Aromos, el panorama parece estar mucho más claro de lo que se percibe desde el exterior.

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Diego Aguirre tiene una postura definida y, según la información a la que accedió Referí, el entrenador no imagina un plantel para la segunda mitad del año sin la presencia de Olivera.

Aguirre lo quiere en Peñarol a futuro

Para Aguirre, el capitán no es solo una pieza en el tablero táctico, sino un pilar en la estructura del grupo que pretende sostener, al menos, hasta el cierre de la temporada.

Esta convicción del técnico de los carboneros cobra un valor especial si se analiza bajo el prisma del pasado. Aguirre demostró a lo largo de sus ciclos en el club, que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas con los referentes.

20260507 JUAN MABROMATA / AFP Foto por JUAN MABROMATA / AFP Platense's defender #26 Pablo Ferreira (front) and Penarol's defender #15 Maximiliano Olivera fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platen Pablo Ferreira y Maximiliano Olivera Foto: Juan Mabromata/AFP

En su historial figuran las salidas de figuras de la talla de Pablo Bengoechea y Antonio Pacheco, nombres que marcan la historia grande de la institución. Sin embargo, en esta oportunidad, la lógica parece ser opuesta: Aguirre ve en Olivera un aliado necesario para la cohesión del equipo, desmarcándose de cualquier intención de prescindir de sus servicios a mitad de camino.

El contexto no es sencillo para el futbolista. Olivera fue blanco de críticas en el último tiempo, un fenómeno que no se limita exclusivamente al análisis de la prensa, sino que se extendió al hincha. Las dudas sobre su rendimiento físico y su aporte en la banda izquierda han generado un clima de cuestionamiento constante.

maximiliano olivera gol albion peñarol 20260314 Maximiliano Olivera celebra su gol contra Albion Foto: Dante Fernández/ FocoUy

No obstante, el antecedente inmediato invita a la cautela. El año pasado, el lateral atravesó una situación casi idéntica; tras un período de fuertes críticas, respondió en el campo con una racha goleadora inusual para su posición, silenciando los murmullos con rendimientos que terminaron siendo decisivos.

Esa capacidad de resiliencia es, quizás, lo que más seduce al entrenador. En un fútbol uruguayo en el que el liderazgo es un bien escaso, Aguirre prefiere apostar por la experiencia de un jugador que conoce el club y que demostró carácter para revertir situaciones adversas.

Mientras el contrato se consume y las voces externas piden renovación de nombres, el mando técnico parece haber bajado una línea clara: el capitán se queda. El futuro de Maximiliano Olivera, por ahora, sigue teñido de amarillo y negro por voluntad de quien hoy conduce el destino futbolístico del club.