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/ Mundo / CIFRA MILLONARIA

Un raro diamante azul verdoso llamado "Ocean Dream" se vende por 17 millones de dólares en una subasta

Tres clientes de diferentes partes del mundo pujaron por la gema, que tiene forma triangular y el tamaño de la uña del dedo meñique

13 de mayo de 2026 17:49 hs
Ocean Dream, la gema que se subastó por 17 millones de dólares

Ocean Dream, la gema que se subastó por 17 millones de dólares

Foto: AFP

"Ocean Dream", el diamante azul verdoso más grande jamás registrado, se vendió por 17 millones de dólares el miércoles, según informó la casa de subastas Christie's.

El diamante de 5,5 quilates fue extraído de una mina en África Central en la década de 1990 y ha sido catalogado por la Institución Smithsonian como uno de los ocho diamantes más raros del mundo, según informó Christie's en un comunicado anunciando la venta.

"Una piedra de este color y tamaño es extremadamente escasa, y para aumentar su rareza, el diamante es de tipo Ia, uno de los tipos de gemas naturales más puros", decía el comunicado.

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Ocean Dream, la gema que se subastó por 17 millones de dólares
Ocean Dream, la gema que se subastó por 17 millones de dólares

Ocean Dream, la gema que se subastó por 17 millones de dólares

"Es muy raro encontrar diamantes verdes, incluso de más de un quilate", dijo Max Fawcett, director global de joyería de Christie's. "Encontrar algo de cinco quilates de esta calidad y de este color es realmente extraordinario", añadió.

El elegante diamante de un intenso color azul verdoso tiene forma triangular y "el tamaño de la uña del dedo meñique", según Fawcett.

Según se informó se vendió por 13,6 millones de francos suizos, es decir 17,3 millones de dólares, un nuevo récord para un diamante azul verdoso en subasta. "Vendimos la piedra en 2014 por ocho millones y medio de dólares. La compró una coleccionista privada asiática a la que le gustaba. La usaba", dijo Fawcett.

Ocean Dream, la gema que se subastó por 17 millones de dólares
Ocean Dream, la gema que se subastó por 17 millones de dólares

Ocean Dream, la gema que se subastó por 17 millones de dólares

En la subasta del miércoles, tres clientes de diferentes partes del mundo pujaron por la gema. El ganador prefirió permanecer en el anonimato, según declaró Fawcett.

Según Christie's, la gema se extrajo inicialmente de una piedra en bruto que pesaba 11,70 quilates. Fue tallada y exhibida en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Washington D.C. en 2003 como parte de una exposición llamada "El esplendor de los diamantes". La exposición presentó diamantes rojos, naranjas, amarillos, rosas, azules, azul verdosos y blancos, con tamaños que iban desde los 5,11 quilates hasta los 203,04 quilates.

Con información de AFP.

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