Qué recomienda Estados Unidos a los hinchas que viajen con yerba mate al Mundial 2026

A poco más de 30 días del inicio del Mundial FIFA 2026, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) ratificó la lista de alimentos y artículos de consumo prohibidos al arribar en vuelos provenientes del exterior.

El organismo, que oficiará como primera barrera física de control para los miles de hinchas que viajarán a uno de los tres países anfitriones de la competencia internacional, revalidó en su sitio web la nómina de productos vetados y de aquellos permitidos, aunque bajo determinados protocolos de traslado.

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La TSA identifica tres alimentos y productos de consumo totalmente prohibidos tanto en el equipaje de mano como en el despachado:

Bebidas alcohólicas con más de 140 grados de alcohol;

Spray de cocina;

Almidón en aerosol.

¿Qué pasa con los alimentos secos?

Conforme a las especificaciones de la TSA, los alimentos secos o sólidos están permitidos tanto en el equipaje de mano como en el despachado. Esto incluye productos como especias secas, cereales, pan, caramelos, té en saquitos o en hebras y otros alimentos no líquidos.

Sin embargo, lejos de mostrarse como una instancia uniforme, el organismo estadounidense advierte que algunos artículos pueden requerir inspecciones adicionales durante el control de seguridad, especialmente si se presentan en grandes cantidades o dificultan la visualización en los escáneres. Esta última advertencia alcanza también a la yerba mate.

¿Se puede llevar yerba mate a Estados Unidos?

Controles TSA Controles TSA

La yerba mate, al ser considerada dentro de la categoría de alimentos sólidos, puede transportarse tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado.

¿Cómo transportar yerba mate en viajes a Estados Unidos, según la TSA?

Los agentes de la TSA recomiendan a los viajeros separar de su equipaje de mano artículos como alimentos, polvos y cualquier material que pueda abarrotar la valija u obstruir las imágenes de la máquina de rayos X.

"Se recomienda a los viajeros que organicen su equipaje de mano y lo mantengan ordenado para facilitar el proceso de control y agilizar las filas", señala el organismo.