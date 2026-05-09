El uruguayo Agustín Canobbio está en la mira de River Plate argentino y habló sobre el interés del Millonario

El delantero uruguayo Agustín Canobbio , actualmente en el Fluminense de Brasil , está en el radar de River Plate de Argentina ya que es un futbolista que gusta mucho al entrenador del Millonario , Eduardo Chacho Coudet , y el propio jugador habló sobre el interés del equipo argentino y lo que le genera.

Con algunos partidos del Torneo Apertura, que va a depender de cuantas instancias avance River, y algunos restantes por Copa Sudamericana, queda poco tiempo para que finalice el primer semestre del año previo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , y el Millonario empieza a cranear el próximo mercado de pases.

Según informa Tyc Sports de Argentina, en la lista de prioridades de Coudet resaltan varios nombres, entre ellos el de Agustín Canobbio, quien justamente rompió el silencio sobre el interés del Millonario, luego del empate entre Fluminense e Independiente Rivadavia el pasado miércoles por la Copa Libertadores.

"Es un orgullo porque se están fijando en mi trabajo, en mi fútbol. Como vengo diciendo, es un orgullo muy grande porque vengo haciendo las cosas bien y vienen cosas lindas por delante" , expresó Canobbio en zona mixta tras el empate en Mendoza.

Si bien tiene contrato en el Fluminense hasta diciembre de 2028, el uruguayo que tuvo un recordado paso por Peñarol no le cerró las puertas a River:"En algún momento, si se da...". Y recordó que su padre Osvaldo compitió durante la segunda mitad de los '90 en el país, más precisamente en Newell's, Deportivo Español, Talleres, Racing y Huracán: "Mi viejo ya jugó, así que... a mi viejo le encanta el fútbol argentino, es un apasionado".

Agustín Canobbio celebra su gol contra Vasco da Gama Agustín Canobbio celebra su gol contra Vasco da Gama Foto: Fluminense

Agustín Canobbio, de 27 años, a su vez se sigue ilusionando con jugar el Mundial 2026 con la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa y, antes de eso, lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores con Fluminense, hoy último en el Grupo C con apenas dos puntos.

De hecho, sobre el cierre de la nota en los pasillos del Malvinas Argentinas, dejó de lado al Millonario y aseguró estar 100% con la cabeza en el club tricolor y centrado en lograr la clasificación en Copa Libertadores:"Veremos, no sé... Primero tengo que pensar en Fluminense, es lo único que puedo pensar y trabajar en eso".