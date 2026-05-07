Independiente Rivadavia es el sorprendente primer clasificado a octavos de la Copa Libertadores, en su primera participación internacional

Independiente Rivadavia de Argentina es el equipo revelación del momento, luego de convertirse en el primer equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras empatar en condición de local ante Fluminense , en su primera participación en el certamen internacional de su historia.

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza , Independiente Rivadavia igualó 1-1 con Fluminense en la última jugada del encuentro y, con ese empate, se aseguró su presencia en los octavos de final al alcanzar 10 puntos y ser el líder del grupo C por delante de Bolívar (5 pts), Deportivo La Guaira (3 pts) y el Flu (1 pts).

El partido comenzó con Independiente Rivadavia como protagonista. A los dos minuto de haber comenzado el encuentro, Fabrizio Sartori Prieto avisó con una peligrosa media vuelta y el arquero visitante se lució con una espectacular volada.

Jorge Bava se mostró muy tocado tras la goleada recibida por Nacional por Copa Libertadores: "Es un momento crítico, que duele; el plantel está anímicamente muy golpeado"

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota por goleada de Nacional ante Deportes Tolima

Momentos más tarde, Fluminense volvería a salvarse luego de que Alex Arce, el goleador de la presente edición de la Copa Libertadores, estrellará un cabezazo en el travesaño.

Luego de estas dos llegadas, y contra todo lo que parecía, el juego se trabó, aunque el local manejaba los tiempos, Fluminense insinuó mediante la peligrosidad de Luciano Acosta y el uruguayo Agustín Canobbio.

No obstante, el segundo tiempo y sin que cambie el desarrollo del encuentro, la Lepra Mendocina logró romper merecidamente el cero en el marcador, y lo hizo a través de su goleador Álex Arce, que ganó en las alturas tras un centro desde la izquierda.

Con más voluntad que fútbol e ideas concretas, Fluminense recurrió al ingreso del venezolano Jefferson Soteldo, quien tuvo buenas jugadas. Pese a la solidez defensiva de Independiente Rivadavia, sobre el final del encuentro un desvío en Costa luego de un remate de Kenedy ingresó en el arco y decretó el empate final.

El gran momento de Independiente Rivadavia, el primer clasificado a octavos de la Copa Libertadores

Este presente histórico de Independiente Rivadavia también se refleja en el ámbito local, ya que además de ser el primer clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores, finalizó la etapa regular del Torneo Apertura argentino como líder de su zona y además transita primero en la tabla anual, que otorga un título y un boleto a la próxima Libertadores.

Independiente hizo 34 puntos en la primera fase del Apertura, gracias a diez victorias, cuatro empates y dos derrotas en 16 partidos. Es el equipo más goleador del fútbol argentino con 29 goles, y se enfrentará en octavos de final a Unión de Santa Fe.

Además de Arce, que hasta el momento es uno de los goleadores de la Libertadores con cinco goles junto a Carlos González (de Independiente del Valle), el conjunto mendocino también cuenta en sus filas con el uruguayo Leonard Costa, uno de los fijos en la zaga del equipo

Ambos fueron determinantes en 2025 para que Independiente Rivadavia obtuviera el primer título de AFA en su historia, la Copa Argentina, que le permitió llegar a esta Libertadores en la que hoy son el equipo del momento.