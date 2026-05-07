Sebastián Coates dijo que "no hay que buscar excusas" tras la dura derrota de Nacional ante Tolima por Copa Libertadores: "Somos todos culpables"

El capitán de Nacional , Sebastián Coates , aseguró que el equipo no debe "buscar excusas" tras la dura goleada 3-0 que recibió ante Deportes Tolima , por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores .

"No hay que buscar excusas, fueron mejores que nosotros", lamentó Coates en una rueda de prensa realizada tras el partido, disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Aunque remarcó que en su opinión no le pareció infracción el penal que le cobraron y terminó en el primer gol de Tolima, luego de que Mejía atara un primer tiro desde los once pasos, el zaguero afirmó que en el segundo tiempo el equipo uruguayo no salió "bien". "Ellos mejoraron mucho, dejamos muchos espacios , ellos se hicieron fuertes", agregó.

Consultado sobre la actuación del medio de la cancha, Coates marcó que "sería mucho echarle la culpa" a Agustín Dos Santos y Luciano Boggio por el resultado, ya que "hicieron un desgaste tremendo".

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"Creo que fue en el colectivo, quizás ellos quedaron un poco más expuestos porque Tolima juega mucho por el centro y junta mucha gente ahí", explicó el zaguero, al que le parece "muy injusto" apuntar a Dos Santos porque "es un juvenil que viene mejorando" y "va a dar una mano el segundo semestre".

"Cuando las cosas van mal es de todos y cuando van bien también. No me parece que sea un caso puntual, podemos discutir y hablar, pero esto es Nacional y somos todos culpables", sentenció Coates, que valoró que al tricolor le quedan dos partidos en casa por Libertadores donde deberá "mejorar mucho".