Video: trabajadores de cooperativa bajaron de un camión y golpearon a un conductor frente a su familia en Canelones

Un violento episodio ocurrido en Las Piedras quedó registrado en video y derivó en la expulsión de dos trabajadores de una cooperativa que realizaba tareas de limpieza para la Intendencia de Canelones .

Las imágenes, difundidas en las últimas horas por La Gaceta , muestran el momento en que varios hombres descienden de un camión de limpieza y golpean a un conductor en plena calle . En el video se observan puñetazos y patadas contra la víctima , incluso cuando parecía que la situación ya se había calmado.

También se ve a la pareja del hombre bajar del vehículo con un bebé en brazos para intentar frenar la agresión , mientras otra mujer, compañera de los trabajadores, procura separar a los atacantes.

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Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), el hecho ocurrió el pasado 24 de abril tras una discusión de tránsito. Martín, el conductor agredido, aseguró que el camión circulaba “a contramano” y “a una velocidad exagerada”. Por su parte, los trabajadores argumentaron que se dirigían a asistir a una compañera lesionada.

De acuerdo al relato de la víctima, tras una discusión intentó detener el camión y, al alcanzarlo, los trabajadores “sin mediar palabra, empezaron las agresiones”.

El caso fue denunciado ante la Policía y también ante la comuna canaria. Según dijo la víctima, inicialmente el episodio fue tomado como “una discusión de tránsito más”.

El secretario general de la comuna, Pedro Irigoin, confirmó que los dos trabajadores identificados como agresores fueron expulsados de la cooperativa y desvinculados de las tareas que realizaban para el gobierno departamental.

Desde la intendencia aclararon además que el camión involucrado no pertenecía al ejecutivo departamental, aunque la cooperativa mantenía un vínculo de trabajo con la comuna desde hacía más de 20 años.