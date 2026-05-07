Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

"Soltalo porque te va a matar": atacaron a una mujer con un cuchillo y le robaron a su perro en Parque Rodó

Quienes tengan información sobre el perro pueden comunicarse al teléfono 094 588 881

7 de mayo de 2026 8:58 hs
Atacaron a una mujer y le robaron a su perro

Atacaron a una mujer y le robaron a su perro

Captura de video de Telenoche (Canal 4)

Una mujer fue víctima de una rapiña en la noche del martes en Parque Rodó, donde dos delincuentes le robaron su perro luego de herirla con un arma blanca. La víctima sufrió cortes en una mano mientras intentaba impedir que los atacantes se llevaran al animal.

"Estábamos volviendo a casa y se nos vinieron arriba dos muchachos encapuchados con el cangurito. No tenía un celular, plata, nada", comenzó contando en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Ante la falta de objetos de valor, los atacantes intentaron llevarse al perro. En este marco, explicó, intentó resistirse para evitar que se llevaran al animal llamado Darko, de un año, lo que derivó en un forcejeo.

Más noticias

Así son el perro robot y el dron con desarrollos "made in Rivera", que competirán en mundiales de robótica

"Lo mordió en la cara": un hombre de 85 años se enredó con la correa, cayó al suelo y fue brutalmente atacado por su perro

"Como yo tendía a no soltarlo, me tiró al piso. Yo tengo prótesis de cadera, me revolcó en el piso y empezó a cortarme", contó la mujer llamada María josé.

"Mi hermana terminó sacándome el brazo para que no me lastimaran más y me dijo: 'soltalo, María, soltalo porque si no te va a matar; al perrito lo vamos a recuperar'", agregó.

Durante la rapiña sufrió heridas en una mano provocadas por el arma blanca de los delincuentes.

Tras sufrir el ataque, y según relató María a El Observador, se fue corriendo en búsqueda de un patrullero junto a su hermana y radicó una denuncia en una seccional policial del barrio.

Darko es un bulldog francés blanco y negro de un año. La familia inició una campaña para intentar localizarlo y solicitó colaboración de la población.

"Hay cámaras por todos lados. Está lleno de gente que está siendo robada acá", denunció y comentó que hasta ahora sigue esperando novedades desde la Policía.

"No pretendo que los pongan presos [a los delincuentes] yo lo único que quiero es recuperar a mi hijo", contó entre lagrimas la mujer a este medio.

Quienes tengan información sobre el perro pueden comunicarse al teléfono 094 588 881 o mediante la cuenta de Instagram @mariajosesommer.

Las más leídas

Meteorólogo anunció que el ciclón "se fue" y bajó la intensidad del viento prevista para Uruguay, pero aclaró que "sigue el temporal"

Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en lanzar globos sonda de alta altitud para la recolección avanzada de datos atmosféricos

A un mes del Mundial 2026, una plataforma de streaming anunció que pasará los 104 partidos en Uruguay

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota por goleada de Nacional ante Deportes Tolima

Temas

mujer perro Parque Rodó Rapiña delincuentes

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos